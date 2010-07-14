اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ایدم تبریز درهفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان برای قهرمانی پیکار می کند.

تیم های قهرمان لیگ تیراندازی با کمان در هر دو رشته ریکرو و کامپوند زنان و مردان با برگزاری رقابت های هفته پایانی مشخص می شوند و ایدم تبریز درهفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان برای قهرمانی پیکار می کند تا برای اولین بار کاپ قهرمانی لیگ برتر به تبریز بیاید.

هفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان در مسافت 18 متر در روز پنجشنبه بیست و چهارم تیرماه در سایت تخصصی تیراندازی با کمان تهران برگزار خواهد شد.

این مسابقات در دو رشته ریکرو و کامپوند و در دو بخش زنان و مردان و با حضور 31 تیم از فروردین ماه گذشته آغاز شده بود.

هم اکنون در رشته ریکرو مردان تیم های ایدم تبریز، ستارگان و دانشکده علوم پزشکی گیلان، در کامپوند مردان ستارگان، قزوین و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در ریکرو زنان ایدم تبریز، توچال تهران و لرستان و در کامپوند زنان نیز تیم های استقلال، ایدم تبریز و قزوین در مکانهای اول تا سوم قرار گرفته اند.

تکواندوکاران آذربایجان شرقی راهی جام جهانی تکواندو جام جهانی می شوند

فرزاد عبدالهی و یوسف کرمی سفیران ورزشی آذربایجانشرقی به همراه تیم ملی تکواندوی ایران برای حضور در نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی چهارشنبه شب راهی چین خواهد شد.

تیم تکواندوی ایران ساعت 23 چهارشنبه تهران را به مقصد "ارومچی" محل برگزاری مسابقات جام جهانی ترک خواهد کرد و یوسف کرمی اولین مدال آور المپیکی استان و فرزاد عبدالهی بهترین تکواندوکار رقابتهای آسیایی در این رقابت ها طی روزهای 26 الی 29 تیرماه با حضور 24 تیم به صورت گروهی برگزار خواهد شد برای استان و کشور سفیران شایسته ای خواهند بود.

تیم ملی تکواندو کشورمان در هجده دوره گذشته مسابقات جام جهانی یک عنوان قهرمانی و 6 نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرده است.

در نوزدهمین دوره رقابتها که در شهر ارومچی چین برگزار می شود ، تیم ایران با ترکیب میثم باقری ،‌یاسین اکبر نتاج ، فرزاد عبدالهی ، یوسف کرمی ، حسین تاجیک ، محمد باقری معتمد ، کوروش رجلی و علیرضا نصر آزادانی به میدان می رود.

تیم های ائل گلی و ارشاد آذربایجان شرقی به لیگ برتر پینتبال راه یافتند

تیم های پینت بال ائل گلی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به لیگ برتر کشور راه یافت.

در نخستین دوره از مسابقات لیگ برتر پینت بال استان که توسط هیات ورزشهای همگانی استان و با حضور 16 تیم در چهار گروه از باشگاهها،‌ سازمانها و نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی برگزار شد، تیم ائل گلی در دیدار فینال با نتیجه سه بر صفر بر ارشاد غلبه کرد و به همراه این تیم راهی رقابت های لیگ برتر شد.

مسابقات لیگ برتر پینت بال کشور بیست و سوم و بیست و چهارم تیرماه جاری در تهران برگزار می شود.

پینت بال ورزشی نوپا و پرهیجان است و بر پایه دو و میدانی و نزدیک به تیراندازی شکل گرفته و از آنجائیکه به تفکر و استراتژی نیاز دارد به این ورزش شطرنج زنده می گویند.

نام این ورزش از دو کلمه paint (رنگ)‌ و ball ( توپ) تشکیل شده است.

در این ورزش هر تیم متشکل از پنج تا هفت نفر می باشد و از اسلحه هایی که از هوای فشرده که در یک محفظه هوا یا کارتریج 12 گرمی قرار دارد برای شلیک گلوله رنگی استفاده می کنند.

سرعت گلوله های در حال خروج از لوله نشانه رو معمولا 250 تا 300 فوت در ثانیه است.

تبریز،قهرمان مسابقات بدمینتون بانوان آذربایجان شرقی شد

پنجمین دوره مسابقات بدمینتون بانوان آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم تبریز پایان یافت.

در این مسابقات که با حضور شش تیم تبریز، هشترود، مرند، مراغه، میانه و جلفا در سالن گنجویان تبریز برگزار شد، تیم تبریز در مجموع تیمی به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های مراغه، جلفا و هشترود به ترتیب دوم تا چهارم شدند.

در مسابقات یک نفره نیز مریم رحیم زاده از هشترود اول شد، مهسا رزاقی و رضوان محمدحسنی از مراغه دوم و سوم شدند.

در مسابقات دو نفره نیز مهناز شیخی و مهسا رهنما از تبریز اول شدند، رضوان محمد حسنی و مهسا رزاقی از مراغه در جای دوم ایستادند و مریم رحیم زاده و معصومه شیری پور از هشترود به عنوان سومی رضایت دادند.