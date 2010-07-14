چگونگی فرار امیری از دست نیروهای آمریکا با بازگشت وی روشن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس درباره موضوع شهرام امیری و بازگشت وی به کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصل موضوع بازگشت امیری به کشور و روشن شدن ماجرای مبهم ربایش وی است.

وی افزود: مجموعه تصمیم در این باره بر اساس ابعاد این رویداد در عربستان و آمریکاست چون آنچه مسلم است ربایش از سوی نیروهای آمریکایی و با همکاری سرویس های اطلاعاتی آمریکا و عربستان صورت گرفته است.

بروجردی با تاکید بر اینکه چگونگی فرار شهرام امیری از دست نیروهای اطلاعاتی آمریکا ، باید پس از بازگشت وی مشخص گردد، گفت: آنچه مسلم است این است که آمریکایی ها این ربایش را انجام داده و به لحاظ حقوقی درباره اقدام تروریستی که صورت داده اند باید پاسخگو باشند ولی چون نکات مختلفی در این موضوع وجود دارد ابعاد دیگر ماجرا با بازگشت شهرام امیری به کشور مشخص خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا درباره بازگشت شهرام امیری به کشور بحث مبادله وی با 3 تبعه آمریکایی در ایران مطرح است، عنوان کرد: ما 10 تا 12 نفر از اینگونه افراد در آمریکا داریم و اگر قرار باشد روزی مبادله ای صورت گیرد باید تکلیف همه این افراد مشخص شود. بنابراین تا کنون درباره مبادله هیچ گونه بحثی وجود نداشته است.

نماینده بروجرد در مجلس درباره اظهارات اخیر مدودوف نیز گفت: موضع مدودوف یک موضع غیر منطقی است چرا که هم آژانس بر اساس پادمان به فعالیت های هسته ای ایران نظارت دارد هم دوربین های آژانس در تاسیسات هسته ای ما مستقرند و هم بازرسی ها در حال انجام است. موضع جمهوری اسلامی ایران هم در بحث هسته ای هم کاملا شفاف و منطقی است لذا فکر می کنم اطلاعات غلطی به آقای مدودوف در این زمینه داده اند.

وی با بیان اینکه انتظار از آقای مدودوف این است که با اطلاعات جامع و کاملتری درباره اینگونه مسائل اظهار نظر کند، تاکید کرد که روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند و بزرگ نباید دنباله رو سیاست های آمریکا باشد.

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اظهارات مدودوف در راه اندازی نیروگاه بوشهر تاثیر خواهد داشت یا خیر، خاطر نشان کرد: نیروگاه بوشهر تعهدی است که روسها نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند.

وی اضافه کرد: راه اندازی نیروگاه بوشهر بیش از اینکه به نیازهای ایران گره خورده باشد به حیثیت و اعتبار روسیه در منطقه گره خورده است.

بروجردی با اشاره به مصوبه مجلس برای تولید 20 هزار مگاوات برق از سوی دولت یادآوری کرد که در مجلس مصوب شده است دولت 20 هزار مگاوات برق تولید کند و اگر این کار قرار باشد در نیروگاه های 1000 مگاواتی صورت گیرد ما نیاز به 20 نیروگاه دیگر مثل بوشهر داریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: روسیه اگر تعهد خود را نسبت به راه اندازی نیروگاه بوشهر بر اساس تعهد انجام ندهد شانس بزرگ در ساخت 20 نیروگاه دیگر جمهوری اسلامی ایران را از دست خواهد داد.

وی درباره ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه ربایش شهرام امیری از سوی آنها صورت نگرفته است، تصریح کرد: آنچه برای ما مشخص است این است که ایشان از عربستان به یک پایگاه نظامی آمریکا انتقال داده شده و از آنجا به آمریکا منتقل شده است.

بروجردی در پایان گفت: برداشت آمریکایی ها از شخصیت شهرام امیری به عنوان یک استاد دانشگاه اشتباه بود آنها فکر می کردند می توانند اطلاعات خاصی از وی بگیرند اما او یک استاد و چهره دانشگاهی بود لذا سریعا این رویه عوض شد.