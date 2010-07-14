ضرورت ایجاد مرکز پیوند مغز و استخوان در بیمارستان سرطان شناسی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین قاسمی در جریان بازدید از بیمارستان امیر افزود: بیمارستان سرطان شناسی امیر که به همت خانم سعادت در شیراز راه اندازی شده کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیری به شمار می رود که وی در جهت حمایت از بیماران سرطانی در شیراز انجام داد و هم اکنون نیز به همت این خیر و نیک اندیش مراجعه کنندگان زیادی از این بیمارستان خدمات دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه دغدغه مسئولان باید رسیدگی به مشکلات بیماران به خصوص افرادی چون بیماران سرطانی که مشکل و رنج بسیاری دارند باشد، افزود: در حال حاضر این بیمارستان با کادر درمانی بسیار خوب در حال ارائه خدمات به بیماران است اما به دلایلی از نظر تجهیزات کمبوداتی دارد که متولیان امر برای تجهیز این مراکز باید بیشتر تلاش کنند.

فرماندار شهرستان شیراز بر لزوم توجه بیشتر به بیمارستان سرطان شناسی امیر و کمبودهای این مرکز تاکید کرد و اظهار داشت: این مرکز با کادر درمانی مناسب و وسعت زیاد و تجهیزات کامل هنوز از داشتن بخش و مرکز جداگانه برای پیوند مغز و استخوان محروم است که فرمانداری این امر را دراولویت کاری خود قرار داده وبا کمک و همت خیرین و مسئولان علوم پزشکی راه اندازی این مرکز را پیگیری خواهد کرد.

قاسمی اعلام کرد: راه اندازی این مرکز گام بسیار بزرگی برای بیماران سرطانی در شیراز و استانهای همجوار خواهد بود و بسیاری از بیماران با ایجاد مرکز پیوند مغز و استخوان لبخند دوباره ای به زندگی خواهند زد.



وی با تاکید بر تبدیل شیراز به عنوان مرکز توریسم سلامت گفت: شیراز با توجه به استعدادهای فراوانی که در بخش پزشکی و سلامت دارد و با راه اندازی شهرک سلامت می تواند به مرکز توریسم سلامت تبدیل شود که این امر منجر به جذب توریست، سرمایه و... برای شیراز خواهد شد.

فرماندار شهرستان شیراز با بیان اینکه برخی از بیمارستانها خدمات مناسبی به بیماران ارائه نمی دهند، گفت: در حال حاضر بسیاری از بیماران که خود رنج بیماری را دارند خواستار توجه و درمان مناسبتر از کادر درمانی برخی بیمارستانها هستند اما به دلیل عدم ارائه مناسب خدمات بیماراندر برخی بیمارستانهای شیراز علاوه بر بهبود نشدن زخم خود دچار مشکل روحی نیز می شوند.

وی ادامه داد: در این راستا مسئولان و کادرهای درمانی امر باید توجه داشته باشند که با لطافت و دلسوزی با بیماران رفتار کنند که در این راستا می توان گفت بیمارستان امیر به معنای واقعی بیمارستان آرامی است.

قاسمی همچنین با تاکید بر ساخت تندیس زهرا سعادت خیر سلامت نیز گفت: خیرین سلامت افرادی هستند که گام های بزرگی برای ایران اسلامی برمی دارند و باید برای ارج نهادن به این افراد میادینی را به نام آنها نامگذاری و مجسمه های آنان را نیز نصب کرد.

وی در ادامه بر تاسیس سازمان مردم نهاد بیماران سرطانی تاکید کرد و گفت: این تشکل غیر دولتی به منظور حمایت بیشتر از بیماران سرطانی باید راه اندازی شود.

در این بازدید شریفی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر استانهای اطراف فاقد چنین بیمارستانی هستند و خدمات را از بیمارستان امیر شیراز دریافت می کنند، گفت: قبل از ساخت این مرکز تنها بیمارستانی که بحث سرطان را به طور تخصصی پیگیری می کرد بیمارستان نمازی بود که بخشی را به بیماران سرطانی اختصاص می داد که البته دچار مشکلاتی بود که هم اکنون با راه اندازی بیمارستان امیر بیشتر خدمات به بیماران سرطانی در این مکان انجام می شود.

وی با بیان اینکه بیمارستان سرطان شناسی امیر از کادر درمانی مناسب، محیطی آرام و تجهیزاتی چون رادیوتراپی و... برخوردار است، افزود: مشکلی که در این بیمارستان با آن مواجه هستیم نداشتن بخشی برای پیوند مغز و استخوان بیماران است که اکثر بیماران ناچار هستند برای این امر به تهران بروند که در این زمینه عقب هستیم و به همکاری مسئولان نیاز داریم.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: احتمال زنده ماندن بسیاری از بیماران سرطانی با انجام پیوند مغز و استخوان میسر است که اگر این پروژه در قالب اعتبارات استانی تعریف و راه اندازی شود بسیار موثر خواهد بود و به استان حیات دوباره می بخشد.

شریفی همچنین به عمل نکردن تعهد بیمه ها نسبت به بیمارستانها اشاره کرد و گفت: هم اکنون 60 میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار هستیم و با ادامه این روند و عمل نکردن بیمه ها به تعهدات خود نمی توانیم تجهیزات مناسب تری را برای بیمارستان ها خریداری کنیم چرا که در حال حاضر هزینه های بیمارستان که شامل آب، برق، گاز، حقوق پزشک، پرستار، خرید دارو و... است از محل در آمدهای خودگردان است.

وی ادامه داد: سازمانهای بیمه گر هیچ وقت به تعهدات خود عمل نکرده اند و اگر ما نقدینگی داشتیم بهتر می توانستیم هم خدمات ارائه دهیم هم لوازم پزشکی و آزمایشگاه را خریداری کنیم و اگر قرار است شاهد تغییر کلان در بیمارستانها باشیم باید بیمه ها مکلف به پرداخت تعهدات خود شوند.

شریفی در ادامه ضعف اساسی بیمارستان نمازی را بخش اتفاقات آن دانست و گفت: هم اکنون در حال تدوین طرح جامع هستیم البته در این زمینه اگر اداره اوقاف نیز با ما همکاری کند و بخشی از درآمد موقوفه نمازی را در اختیار ما قرار دهد می توانیم زودتر به نتیجه مطلوب برسیم.

همچنین سهیلا زارعی فرد رئیس بیمارستان انکولوژی امیر نیز با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار برای راه اندازی مرکز پیوند مغز و استخوان بسیار ضروری است، تصریح کرد: در حال حاضر بیماران سرطانی در این بیمارستان تحت درمان قرار می گیرند که اگر بخش پیوند مغز و استخوان در بیمارستان امیر راه اندازی شود می توان شاهد درمان قطعی برای این دسته از بیماران باشیم.

وی با اشاره به اینکه ایران ارزان ترین پیوند مغز و استخوان را انجام می دهد، ادامه داد: برای راه اندازی این بخش به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با مساعدت مسئولان و ایجاد این مرکز نه تنها برای بیماران کشور خودمان بلکه بیمارانی از کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس که هم اکنون برای پیوند به تهران مراجعه می کنند می تواند موثر باشد.

زارعی فرد به وضعیت سرطان اشاره کرد و گفت: تشخیص سرطان در مراحل اولیه بسیار مشکل است و بسیاری از بیماران و حتی افراد تحصیلکرده از این بیماری وحشت دارند و برای تشخیص مراجعه نمی کنند.