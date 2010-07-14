مجوز حضور بنیاد شهید و وزارت رفاه در رقابت سهام سایپا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و مستند به جزء «ط» بند 7 و جزء «ج» بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

بر اساس جزء «ط» بند 7 قانون بودجه امسال، سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف شده است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.

همچنین طبق جزء «ج» بند 8 قانون بودجه نیز دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.

بر این اساس، در راستای اجرای دو حکم فوق، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

این واگذاری منوط به حضور فعال 2 نهاد یاد شده در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدام لازم برای خرید سهام شرکت سایپا و همچنین تهاتر 25درصد بخش نقدی قیمت پایانی سهام عرضه شده سایپا توسط وزارت اقتصاد با مطالبات وزارت رفاه یا بنیاد شهید، در صورت موفقیت هر یک از آنها در بورس و پرداخت باقی‌مانده و نیز وجه مازاد بر مطالبات آنها مطابق مقررات بورس است.

طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر اقتصاد و حسب مورد رئیس بنیاد شهید و وزارت رفاه تعیین می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که وزارت رفاه یا بنیاد شهید در رقابت با سایر رقبای خرید سهام سایپا بتوانند برنده سهام شوند، اگر مطالبات برنده کمتر از مبلغ نقدی سهام عرضه شده در بورس باشد، مابه‌التفاوت آن به صورت نقد توسط برنده سهام باید پرداخت شود.

در صورتی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه و بنیاد شهید نتوانند در رقابت برای خرید سهام سایپا برنده شوند، دولت مطالبات آنها را طبق احکام بودجه امسال، می‌بایست از محل واگذاری سهام شرکت‌های دیگر تامین کند.

این مصوبه در تاریخ 21/4/1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.