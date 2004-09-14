دانشگاه گيلان با 23 مدال طلا صدرنشيني خود را حفظ كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" بعد از دانشگاه گيلان ميزبان اين مسابقات كه در صدر جدول رده بندي ايستاده است دانشگاه فني آستراخان با 11 مدال طلا، 12 نقره و 10 برنزدوم مي باشد. دانشگاه دولتي داغستان با 5 مدال طلا ، 5 مدال نقره و 5 مدال برنزدرمكان سوم قرار دارد. دانشگاه نفت و گاز آتيرائو قزاقستان با 4 مدال طلا، 8 مدال نقره و 2 برنز و دانشگاه مازندران با 4 مدال طلا 3 نقره و 6 برنز عناوين بعدي را دارند.

* رقابتهاي انفرادي دختران و پسران خود را شناخت

درپايان سومين روز از سومين المپياد ورزشي دانشجويان كشورهاي حاشيه درياي خزر برخي از مسابقات انفرادي و تيمي در دو بخش دختران و پسران با شناخت قهرمانان خود به پايان رسيد. به گزارش ستاد خبري سومين المپياد ورزشي دانشجويان حاشيه درياي خزر در رشته تيمي هندبال بعد ازرقابت 4 تيم شركت كننده دانشگاه دولتي آستاراخان عنوان قهرماني را از آن خود كرد، دانشگاه گيلان دوم شد و دانشگاه مازندران بر سكوي سوم ايستاد. در اين مسابقات تامارا كارپيانكا از دانشگاه آستراخان بهترين بازيكن شناخته شد.

دو و ميداني دختران 1- دانشگاه فني آستراخان 2- دانشگاه گيلان 3- دانشگاه دولتي آتيرائو

تنيس روي ميز 1- دانشگاه گيلان 2- دانشگاه نفت و گازآتيرائو 3 - دانشگاه دولتي كالميكيا

دربخش پسران و در رشته تنيس روي ميز پسران 1- دانشگاه گيلان 2- دانشگاه گرگان 3- دانشگاه فني آستراخان

رشته دووميداني 1- دانشگاه گيلان 2- دانشگاه فني آستراخان 3- دانشگاه علوم و منابع طبيعي گرگان

رشته جودو 1- دانشگاه قزاقستان 2- دانشگاه گيلان 3- دانشگاه داغستان

رشته كشتي آزاد 1- دانشگاه مازندران 2 دانشگاه داغستان 3- دانشگاه مركزآموزش شيلات

رشته كاراته پسران 1- دانشگاه گيلان 2- دانشگاه داغستان 3- دانشگاه مازندران

* طلسم مازندراني ها در كشتي شكسته شد

دانشگاه مازندران با كسب 4 مدال طلا دركشتي طلسم كسب مدال طلاي خود را شكست و به عنوان قهرماني مسابقات كشتي آزاد المپياد دانشجويان كشورهاي حاشيه درياي خزر دست يافت. بر اين اساس در نتايج تيمي دانشگاه مازندران ، دانشگاه داغستان روسيه و دانشگاه مركز آموزش شيلات اول تا سوم شدند.

55 كيلوگرم 1- تقي داداشي از دانشگاه مازندران 2- بي سلطان آباكاروف از دانشگاه دولتي داغستان 3- عليرضا انتظاري از دانشگاه گيلان

60 كيلوگرم 1- محمد صفدري از دانشگاه مركز آموزش شيلات 2- فيض الله رضاييان از دانشگاه گيلان 3- يوسف گاجي آكايف از دانشگاه دولتي داغستان

66 كيلوگرم 1- رامين قرباني از دانشگاه گيلان 2- كيوان عباسيان از دانشگاه گيلان 3- جبرئيل عباس اف از دانشگاه دولتي داغستان

74 كيلوگرم 1- حميد محمد نژاد از دانشگاه مازندران 2- عثمان ثاتي يف از دانشگاه دولتي داغستان 3- ياسر غفاري از دانشگاه مركز آموزش شيلات

84 كيلوگرم 1- شيروان مرادف از دانشگاه دولتي داغستان 2- سعيد نيستاني از دانشگاه مازندران 3- سيد احمد هاشميان از دانشگاه مركز آموزش شيلاب

96 كيلوگرم 1- امير رشيد لمير از دانشگاه مازندران2- شيرا پيلوف از دانشگاه دولتي داغستان 3- مهدي رضا زاده از دانشگاه مركز آموزش شيلات

120 كيلوگرم 1- عليرضا اكبري از دانشگاه مازندران 2- بورس موبيكوف از دانشگاه دولتي كالميكيا 3- فضل الله دوست محمدي از دانشگاه مركز آموزش شيلات

* دانشگاههاي قزاقستان ، گيلان و داغستان كاپهاي قهرماني را گرفتند

درپايان رقابتهاي جودو سومين المپياد ورزشي دانشجويان كشورهاي حاشيه درياي خزركه درسالن يدگار امام برگزار شد دانشگاه قزاقستان كاپ طلا گرفت ، دانشگاه گيلان ميزبان رقابتها دوم شد و دانشگاه داغستان سوم شد.

60- كيلوگرم 1- پرويز كرامتي از دانشگاه گيلان 2- ميران بيك گام باتف از دانشگاه دولتي آترائو3- رستم گاجيف از دانشگاه دولتي داغستان 4- احمد مرتضي علي اف از دانشگاه دولتي داغستان

66 كيلوگرم 1- يلوت ژوبابايف از دانشگاه آتيرائو 2- امين فرزانه از دانشگاه گيلان 3- احمد مرتضي علي اف از دانشگاه دولتي داغستان

81 كيلوگرم 1- محمود كريمي از دانشگاه گيلان 2- ابراهيم اف از دانشگاه دولتي آتيرائو 3- روسلان علي ماگارديف از دانشگاه دولتي داغستان

90 كيلوگرم 10 كايرات اتگن از دانشگاه نفت و گاز آتيرائو 2- علي اف خاچكر از دانشگاه دولتي داغستان 3- مرتضي كارگر از دانشگاه گيلان

100 كيلوگرم 10 علي بلتموگادمادوف از دانشگاه دولتي داغستان 20 ياني بالايف از دانشگاه نفت و گاز آتيرائو

100+ كيلوگرم 1- كاميل بوبلاتف از دانشگاه دولتي داغستان 20 تيمور تولميسف از دانشگاه نفت و گاز آتيرائو 3- سيد حسين مغيثي از دانشگاه گيلان.

* دوندگان ايراني مدالهاي قهرماني را كسب كردند

دربخش پسران دانشجو دانشگاه گيلان دانشگاه فني آستارخان و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بر سكوهاي اول تا سوم ايستادند.

درهمين بخش حسين قائمي از دانشگاه گرگان در مواد 60 متر و 200 متر مدال طلا گرفت. روح الله محمدي از دانشگاه گرگان در مواد 800 متر ، 1500 متر و 3 هزار متر عنوان نخست را كسب كرد. يدالله عزيزيان از دانشگاه مركز آموزش شيلات مدال طلاي 400 متر را بدست آورد. حميد رضا فراهاني از دانشگاه گيلان: ميزبان مسابقات مدال طلاي پرتاب وزنه را به گردن آويخت . در پرش طول دليبوف از دانشگاه فني آستارخان به عنوان نخست دست يافت و در 200×4 متر تيمي تيم دانشگاه گرگان دانشگاه مركز آموزش شيلات و فني آستراخان روسيه اول تا سوم شدند.

دربخش دختران دانشگاه فني آستراخان دانشگاه گيلان و دانشگاه دولتي آتيرائو به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را بدست آوردند. درمادههاي 60 متر و پرش طول عاطفه شادمان، محبوبه غيور در ماده هاي 1500 متر و 3 هزار متر و سميه مهماندوست در پرتاب وزنه همگي از دانشگاه گيلان به مدال طلا دست يافتند. در 200 متر آليا تسپويوا، النا شوگاروا در 400 متر از دانشگاه فني آستراخان مدال قهرماني را گرفت ، در 800 متر اوليا تا ميرواليوا از دانشگاه دولتي آتيرائو قهرمان شد و در 200×4 متر تيمي دانشگاه فني آستراخان، دانشگاه گيلان و دانشگاه دولتي آتيرائو به ترتيب عناوين اول تا سوم شدند.

* تنيس روي ميز دختران با قهرماني گيلانيها پايان يافت

دراين رشته بخش تيمي دانشگاه گيلان، دانشگاه نفت و گازاتيرائو و دانشگاه دولتي كالميكيا بر سكوهاي اول تا سوم ايستاده اند. در بخش انفرادي : 1- مريم بانپروري از دانشگاه گيلان 2- اكرم سرشاد از دانشگاه گيلان 3- مرضيه نوري نهاد از دانشگاه گيلان به همراه يلدا همت زاده از دانشگاه گرگان

دوبل: 1- دانشگاه گيلان (مريم بانپروري و مرضيه نوري نهاد) 2- دانشگاه گيلان (اكرم سرشاد و آمنه اسلامي ) 3- دانشگاه دولتي كالميكيا و نفت و گاز آتيرائو مشتركا سوم شده اند

درتنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاه گيلان قهرمان شد دانشگاه گرگان عنوان دوم را بدست آورد و دانشگاه فني آستراخان سوم شد. درپايان رقابتهاي كاراته دانشجويان پسر سومين المپياد دانشجويان كشورهاي حاشيه درياي خزر كه به ميزباني دانشگاه گيلان در جريان بود، دانشگاه گيلان با كسب دو مدال و سه مدال نقره و دو مدال برنز جا م قهرماني از آن خود كرد. دانشگاه داغستان با دو مدال طلا و دانشگاه فني آستراخان با يك طلا عنوان دوم و سوم را بدست آوردند.

كاتاي انفرادي 1- سيد رضا سيدي از دانشگاه گيلان 2- شاهرخ حسين زاده از دانشگاه گيلان 3- سيد مهدي غائبي از دانشگاه مازندران