ترکیب تیم ملی فوتبال مقابل ستاره سرخ بلگراد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین تمرین تیم ملی دراردوی اتریش، ملی پوشان کشورمان امروز با ترکیب؛ سید مهدی رحمتی، هادی عقیلی، پژمان نوری، خسرو حیدری، احسان حاج صفی، فرزاد آشوبی، علی کریمی، میلاد زنیدپور، مهرزاد معدنچی و کریم انصاری فرد به میدان خواهد رفت.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ستاره سرخ بلگراد ساعت 18:30به وقت محلی(21 به وقت تهران) درشهر ماریبور اسلوونی برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار تدارکاتی خود روز شنبه 26 تیرماه در زمین کمپ سمن لئونارد به مصاف تیم واشاش مجارستان می رود.



ملی پوشان کشورمان در سومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود روز چهارشنبه 30 تیر در ورزشگاه اختصاصی تیم لاتزیو به مصاف این باشگاه مطرح ایتالیایی خواهد رفت.