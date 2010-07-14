به گزراش خبرنگار مهر، پس از جدایی خسرو حیدری، کادر فنی تیم فوتبال استقلال به دنبال جایگزین این بازیکن بود. در همین زمینه مذاکراتی با چند بازیکن خارجی انجام دادند که در نهایت با یک هافبک برزیلی به توافق رسیدند.

لوئیز که 27 سال سن دارد، سه شنبه شب به همراه مدیربرنامه هایش به تهران آمد تا در صورت توافق نهایی رسما به استقلال بپیوندد. لوئیز که سابقه بازی در تیم فوتبال پارانا از تیم های حاضر در دسته ب برزیل را دارد، علاوه بر هافبک راست توانایی بازی در پست دفاع راست را نیز دارد.

این بازیکن پس از شرکت در تست پزشکی و در صورت نداشتن مشکل در تمرینات استقلال شرکت می کند.

خسرو حیدری بازیکن تاثیرگذار دو فصل گذشته استقلال در فصل نقل و انتقالات لیگ دهم از جمع آبی پوشان جدا شد و به سپاهان اصفهان پیوست.