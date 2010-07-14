به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از بازسازی بافت های فرسوده موادی از این طرح را به تصویب رساندند و با تصویب این مواد کار بررسی این طرح در مجلس به پایان رسید.

بر اساس مصوبه مجلس دولت مجاز شد سالیانه 10 هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری دربودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و درج نماید.

شهرداری ها نیز موظفند معادل اعتبار تخصیص دولت به این امر اختصاص دهند.

شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های فرسوده از محل اعتبار دستگاه های ذیربط با اولویت تامین نمایند.

بر اساس مصوبات دیگر مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 25 درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد با همکاری وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در فرایند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی - اسلامی اقدام و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.