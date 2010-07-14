ضمیمه "فرهنگ بزرگ سخن" حروفچینی شد

حسن انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تدوین ضمیمه "فرهنگ بزرگ سخن" گفت: حروفچینی این مجلد به پایان رسیده و در حال نمونهخوانی از موارد جدید حروفچینی شده هستیم.
عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره علت تانیر در چاپ این ضمیمه افزود: ما تمام لغاتی را که بعد از انتشار فرهنگ بزرگ سخن، وضع و رایج شد و نیز آنهایی را که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ویژه در زمینه علوم رایانه وضع کرده، در این ضمیمه آوردهایم.
به گفته انوری حجم این ضمیمه به بیش از 600 صفحه رسیده است و تا آخر امسال توسط انتشارات سخن منتشر خواهد شد.
سرپرست گروه تدوینگر فرهنگ 8 جلدی سخن ادامه داد: این کار به سبب اینکه ما مجبور بودیم دائماً به فرهنگ بزرگ رجوع کنیم، ریزهکاری زیادی دارد و انرژی زیادی از گروه ما گرفت و بخشی از سبب تاخیر همین بوده است.
به گفته انوری تعداد واژههایی که طی 8 سال اخیر توسط فرهنگستان مصوب شده و در ضمیمه این فرهنگ آمده است اندک است و بیشتر واژههای این ضمیمه که قرار است به عنوان جلد نهم "فرهنگ بزرگ سخن" منتشر شود، به واژههای کهن و کلماتی اختصاص دارد که در کتابهای قدیمی بوده اما از دید تدوینگران فرهنگ بزرگ سخن پوشیده مانده است.
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