ضمیمه "فرهنگ بزرگ سخن" حروفچینی شد

حسن انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تدوین ضمیمه "فرهنگ بزرگ سخن" گفت: حروفچینی این مجلد به پایان رسیده و در حال نمونه‌خوانی از موارد جدید حروفچینی شده هستیم.

عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره علت تانیر در چاپ این ضمیمه افزود: ما تمام لغاتی را که بعد از انتشار فرهنگ بزرگ سخن، وضع و رایج شد و نیز آنهایی را که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ویژه در زمینه علوم رایانه وضع کرده، در این ضمیمه آورده‌ایم.

به گفته انوری حجم این ضمیمه به بیش از 600 صفحه رسیده است و تا آخر امسال توسط انتشارات سخن منتشر خواهد شد.

سرپرست گروه تدوینگر فرهنگ 8 جلدی سخن ادامه داد: این کار به سبب اینکه ما مجبور بودیم دائماً به فرهنگ بزرگ رجوع کنیم، ریزه‌کاری زیادی دارد و انرژی زیادی از گروه ما گرفت و بخشی از سبب تاخیر همین بوده است.

به گفته انوری تعداد واژه‌هایی که طی 8 سال اخیر توسط فرهنگستان مصوب شده و در ضمیمه این فرهنگ آمده است اندک است و بیشتر واژه‌های این ضمیمه که قرار است به عنوان جلد نهم "فرهنگ بزرگ سخن" منتشر شود، به واژه‌های کهن و کلماتی اختصاص دارد که در کتابهای قدیمی بوده اما از دید تدوینگران فرهنگ بزرگ سخن پوشیده مانده است.

در فرهنگ 8 جلدی سخن که حدود 8 سال پیش چاپ شد افزون بر سرویراستار (حسن انوری) 46 مؤلف و 21 ویراستار در بخشهای عمومی و تخصصی همکاری داشته‌اند. این فرهنگ حاوی بیش از 75 هزار سرواژه‌ اصلی (مدخل اصلی)، 45 هزار سرواژه‌ فرعی (مدخل فرعی)، 160 هزار شاهد مستند، یکهزار مثال و 1500 تصویر و شامل همه‌ واژه‌های به کار رفته در زبان فارسی قدیم و جدید است که از 450 اثر و از آثار 800 نویسنده و شاعر استخراج شده و از آن میان 270 اثر مکتوب از قدما و 183 اثر از معاصران مبنای کار بوده است.