کنسرت کامکارها به نفع بیماران سرطانی برگزار می شود

هوشنگ کامکار با اعلام این خبر درخصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده و صحبت هایی که با انجمن خیریه بیماران سرطانی استان کردستان انجام شده به اتفاق اعضای گروه کامکار درنظر داریم پس از بازگشت از تور کنسرت انگلستان بلافاصله کنسرتی را در دو شب در سنندج برگزار کنیم .

مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در ادامه صحبت های خود به برگزاری کنسرت این گروه موسیقی در انگلستان اشاره کرد و گفت : نخستین اجرای گروه موسیقی کامکار که شامل قطعاتی از موسیقی ایرانی در دو بخش کردی و فارسی است درتاریخ 31 تیرماه در لندن برگزار می شود و پس از آن در تاریخ 1 مرداد ماه در سالن باربی کن این شهر کنسرت برگزار می کنیم.

این آهنگساز در ادامه افزود : در ادامه تور کنسرت این گروه موسیقی 2 مرداد در جشنواره "ومد" اجرای برنامه خواهیم داشت و پایان بخش مجموع کنسرت های گروه موسیقی کامکار در انگلستان اجرایی در تاریخ 3 مردادماه در منچستر خواهد بود.

کامکار در ادامه اجرای این گروه موسیقی در فستیوال جهانی "فورد" در نروژ را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت : اجرای برنامه در جشنواره "فورد" تجربه بسیار خوبی بود چراکه گروه های معتبر از سراسر دنیا در این جشنواره حضور داشتند در این فستیوال علاوه بر اجرای کنسرت درسمیناری درباره مقام های موسیقی کردی و موسیقی سنتی صحبت کردم که مورد استقبال قرار گرفت.

وی در پایان صحبت های خود به برنامه های آینده گروه موسیقی کامکار اشاره کرد و گفت : پس از ماه رمضان در مرکز همایش های برج میلاد اجرای برنامه خواهیم داشت؛ همچنین قرار است آلبوم تکنوازی پدرمان با عنوان "روح افزا" که شامل تکنوازی ویولن به صورت بداهه در آواز شوشتری و سه گاه می شود به زودی منتشر شود.