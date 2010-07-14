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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

فعالیت مروجین مصرف صحیح آب در گلستان آغاز شد

فعالیت مروجین مصرف صحیح آب در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فعالیت مروجین فرهنگ صحیح مصرف آب برای بهره برداری اصولی از این منابع در استان گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کاهش نزولات جوی و افت شدید سفره های زیرزمینی همچنین رشد فزاینده جمعیت شهری موجب شده است تا تامین و توزیع آب شهری از اهمیت بیشتری برخوردار شود و به منظور بهره برداری اصولی و صحیح از این منابع و استفاده بهینه از آب، بسیج عمومی و مشارکت مردمی کمک بزرگی برای مقابله با بحران آب است.

شرکت آب و فاضلاب با همکاری آموزش و پرورش استان اقدام به اجرای طرح مروجین فرهنگ صحیح مصرف آب در سطح شهرهای استان کرده است.
 
در این طرح که تیرماه سال جاری به منظور ایجاد فرهنگ مناسب جهت اجرای الگوی صحیح مصرف آب در سطح شهرهای استان آغاز شد ، مروجین با لباس های مخصوص به ادارات ، خیابان های سطح شهر ، منازل ، بیمارستان ها و مراکز بزرگ مصرف مراجعه و با گفتگو وارائه پوسترهای تبلیغاتی و ارتباط دو سویه و چهره به چهره به ارشاد و راهنمایی شهروندان اقدام می کنند.
 
علت انتخاب این دانش آموزان میزان تاثیر گذاری کلام آنهاست و این دانش آموزان در عین حال مبلغ پیام صرفه جویی آب درمیان خانواده ها، دوستان، آشنایان، بستگان و وارثین آب در آینده نیز هستند.
 
قبل از آغاز بکار مروجین فرهنگ صحیح مصرف آب ،دانش آموزان در کارگاه آموزشی شرکت کرده و با اهداف و شیوه عمل و نحوه برخورد با شهروندان آشنا شدند.
کد مطلب 1116519

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