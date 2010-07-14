ابهام در سلامتی رئیس جمهوری مصر/ ترس مبارک از دیدار با نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک مصر در گفتگو با روزنامه "المصری الیوم" خبر روزنامه السفیر لبنان مبنی بر دور جدید سفر درمانی حسنی مبارک در آلمان را تکذیب کردند.

این منابع که از جمله نزدیکان رئیس جمهور مصر به شمار می روند اعلام کردند که حسنی مبارک روز شنبه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و روز یکشنبه با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد و خبر روزنامه السفیر بی پایه و اساس است.

بنا بر اعلام این منابع، حسنی مبارک در سلامتی بسر می برد و فعالیت های خود را به طور عادی انجام می دهد و علاوه بر دیدار با مقامات فلسطینی و صهیونیستی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده های نظامی و نیز برخی نشست های منطقه ای و آفریقایی شرکت خواهد کرد.

روزنامه السفیر روز گذشته نوشته بود که حسنی مبارک چند روز آینده برای طی دوره درمانی جدید عازم مونیخ آلمان خواهد شد.

از سوی دیگر بنا بر تحلیل برخی کارشناسان سیاسی، دلیل تاخیر در دیدار نتانیاهو و مبارک به دلیل نگرانی رئیس جمهور مصر از احتمال حمله رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک های انسانی به غزه موسوم به "امید" و متهم کردن قاهره به همکاری با تل آویو در این زمینه صورت می گیرد چرا که در گذشته نیز موارد مشابهی رخ داده و مصر به مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی متهم شده است.

گفتنی است که جنگ 22 روزه رژیم اسرائیل علیه غزه در دسامبر 2008 پس از دیدار زیپی لیونی وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی با مقامات مصری صورت گرفت.