دانشگاه علمی کاربردی نیازهای آموزشی سازمان میراث فرهنگی را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری فیمابین در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در ابعاد کاربردی و درچارچوب مقررات و ضوابط جاری و نظارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی منعقد شده است.

فراهم آوردن زمینه برگزاری آموزش های علمی کاربردی مورد نیاز در مقاطع کاردانی و کارشناسی، تهیه، ارائه و تبادل اطلاعات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی، فراهم ساختن زمینه برگزاری همایش ها و فراهم آوردن زمینه ارتقاء علمی مدرسان در زمینه رشته‌های مورد نیاز این سازمان از مفاد این تفاهم نامه است.

همچنین طرفین توافق کرده اند جهت برآورده شدن نیازهای آموزشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از طریق دانشگاه های خارجی، دانشگاه جامع علمی کاربردی رأسا نسبت به موضوع اقدام کنند.

تهیه امکانات و منابع مالی مورد نیاز برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی مطابق با استاندارد‌های مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی، بر عهده این سازمان است.

براساس بند دیگری از این تفاهم نامه،‌ صدور مجوز پذیرش دانشجو جهت برگزاری دوره های علمی کاربردی بر حسب تقاضای سازمان میراث فرهنگی و پس از بررسی نیاز بومی و شغلی کشور بنا به تشخیص دانشگاه علمی کاربردی و طی مراحل اخذ مجوز مطابق با دستورالعمل وزارت علوم و دانشگاه صورت می پذیرد.

این تفاهم نامه به امضای حمید بقایی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسین بلندی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی رسید.