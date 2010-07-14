جمع آوری یکصد میلیارد ریال نذورات مردمی از آستان امام زاده عبدالله همدان

حجت الاسلام شورا قصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه مجموعه آستان مقدس امام زاده عبدالله همدان با کمک های یکصد میلیارد ریالی مردم متدین با 70 درصد پیشرفت فیزیکی رو به اتمام است، افزود: برای تکمیل این پروژه بیش از دو میلیارد ریال اعتبار لازم است.

وی با اشاره به اینکه طبقه فوقانی این پروژه ملی با مساحت یکصد متر مربع دارای سه شبستان بزرگ، گلدسته و گنبد است، افزود: طبقه زیرین مجموعه نیز با50 درصد پیشرفت فیزیکی دارای پنج هزار مترمریع شامل، سالن مطالعه، کتابخانه، آثارباستانی، درمانگاه، دانشگاه علوم قرآنی، سالن اجتماعات و ورزشی است.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امام زاده عبدالله همدان اظهار داشت: مساحت مجموعه امام زاده عبدالله در گذشته 120 مترمربع بوده که با تلاش های صورت گرفته از سوی مسئولان و کمک های مالی مردم، در حال حاضر به شش هزار متر مربع رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این مجموعه با حمایت های مالی و معنوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان تکمیل می شود با اشاره به در نظر گرفتن ساخت کتابخانه، موزه، حسینه و وضوخانه در اجرای گسترش حرم امامزاده عبدالله همدان تصریح کرد: در صورتی که کمکهای مردمی قابل توجه باشد امکان تکمیل این پروژه در فرصتی کمتر ممکن خواهد شد.

لازم به ذکر است: مرقد مطهر امام زادگان عبدالله(ع) و احمد(ع) همدان در میدانی به‌ همین نام در مرکز شهر همدان واقع شده است.

نسب این بقعه، به حضرت امام موسی ابن جعفر(ع) می‌رسد. بنای اولیه بقعه به‌ صورت سنگی و چهارگوش، به‌ طول و عرض تقریبی چهار متر بوده که پنجره‌های فولادی گشاده بر دیوار اطراف آن نصب و مدخل آن از جانب جنوب شرقی قرار داشتند و پوشش آن با شیروانی آهن سفید به ‌صورت گنبد بوده است. تاریخ این بنا مربوط به سال‌های 30-1329 است.