افزایش سالانه اعتبارات پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی

نبی الله احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از ارائه طرحهای پژوهشی دانشجویان بسیجی را ارتقای کیفیت آنها در بخش صنعت دانست و گفت: در این راستا اکثر طرحهای پژوهشی دانشجویان بسیجی در بخش صنعت اجرایی می شود.

وی افزود: بخشی از طرح های پژوهشی دانشجویان بسیجی صنعتی و بخشی از آن نیز غیرصنعتی است که در قالب های مشخص علمی ارائه می شود، اما تمرکز ما بر کیفیت بخشیدن طرح ها در بخش صنعتی است.

معاون پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی گفت: بخشی از طرح های پژوهشی دانشجویان بسیجی که با بخش صنعت در ارتباط هستند، از سوی سازمان بسیج دانشجویی به مراکز صنعتی در وزارتخانه ها معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه طرح های پژوهشی دانشجویان بسیجی از کیفیت قابل قبولی برخوردار است، گفت: محتوای طرح های پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی در حوزه های فنی، مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

احمدیان درباره حمایتهای مجموعه بسیج دانشجویی از طرحهای پژوهشی دانشجویان بسیجی گفت: طرح های پژوهشی دانشجویان بسیج بنا به ظرفیت و منابع مالی در سطح کلان از سوی مرکز حمایت می شود.

وی تأکید کرد: همچنین با تعاملی که سازمان بسیج دانشجویی با بنیاد ملی نخبگان و مراکز صنعتی دارد، طرح های دانشجویان به مراکز مختلف معرفی می شود.