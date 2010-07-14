گلستان با محدودیت منابع آبی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح چهارشنبه در بازدید از طرحهای اضطراری آبرسانی شهر گرگان افزود: رشد بی رویه جمعیت شهری و توسعه شهرنشینی همواره تامین و توزیع آب در استان گلستان با روند رو به رشد تقاضای آب به خصوص در بخش شرب مواجه بوده است

وی اظهار داشت: از طرفی بدلیل محدودیت های کمی و کیفی منابع آبی دراستان همانند سایر نقاط کشور به ناچار این شرکت با گسترش و پراکندگی سایتهای تامین آب و تاسیسات مرتبط مواجه بوده که به طور طبیعی مشکلات راهبردی و کنترل تاسیسات به منظور ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به مشترکان از دغدغه های اصلی شرکت است که با اجرای این مهم بخش اعظمی از مشکلات رفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: در بحث تامین آب شرب باید با مدیریت مسائل اجتماعی و توجیه مردم، آنان را در این مسیر همراه کرد تا با مشکلات کمتری مواجه شویم.

به گفته وی، مدیران صنعت آب و آبفا در این مهم یار و همکار خواهند بود و از هیچ کوششی در رفع مشکلات طرحهای آبرسانی دریغ نمی کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان، خواستار تسریع در بهره برداری طرحهای آبرسانی با توجه به نیاز آبی شهر گرگان در فصل گرما شد.

مدیران عامل صنعت آب و آبفا استان گلستان از طرح آبرسانی به شهر گرگان از محور سیاهتلو و مخزن 20 هزار متر مکعبی سیاهتلو و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از این محور به گرگان بازدید کردند.

این طرحها با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در دست اجراست.