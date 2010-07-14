قطبالدین صادقی درباره شکلگیری سازمان تئاتر و تأثیر آن بر توسعه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: تنها راه توسعه تئاتر شکلگیری سازمان تئاتر است. پیش از منحل شدن انجمنهای نمایش کشور 450 انجمن با 90 هزار عضو فعالیت میکردند که این امر باعث شکلگیری سه هزار نمایش در طول سال میشد. این نیروها لشکر عظیم فرهنگی در کشور هستند.
وی ادامه داد: اداره این نیروها به لحاظ اداری نیازمند تشکیلاتی مستقل و عظیم است و بودجه مناسب میخواهد. اگر سازمان تئاتر شکل بگیرد ردیف بودجه بالا و مناسبی به تئاتر اختصاص پیدا خواهد کرد که باعث شکلگیری خلاقیتها میشود. این امر به جوانان امید، اشتیاق و شوق میدهد. متأسفانه انجمنها از بین رفتند، بودجه فعلی تئاتر کافی نیست و اداره سالنها نیز از عهده هنرمندان تئاتر خارج شده است. سازمان تئاتر باعث میشود برنامه ریزی دقیقی برای تولید انجام شود.
صادقی تئاتر ایران را در حال حاضر تئاتری وابسته دانست و متذکر شد: باید دولت، مجلس و وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهند که سازمان تئاتر شکل بگیرد. حتی اگر معاونت نمایشی هم شکل بگیرد خوب است. متأسفانه نمایندگان مجلس و دوستان وزارتخانه غفلت میکنند در حالیکه باید بخواهند و بدانند هنر نمایش در ایران گستره عظیمی دارد و با حدود 18 دانشگاه سالانه هزاران فارغ التحصیل تئاتری داریم.
این کارگردان و مدرس تئاتر معتقد است شکلگیری سازمان تئاتر باعث ارائه عرصه درست برای تولید و خلاقیت میشود. صادقی مدیریتهای محدود گذشته و فعلی تئاتر را برای اداره و ساماندهی و برنامه ریزی تئاتر کافی ندانست زیرا تعداد تحصیل کردگان تئاتر، هنرمندان و تولیدات تئاتری زیاد شده است.
کارگردان نمایشهای "یادگار زریران" و "باغ شکرپاره" شکلگیری سازمان تئاتر را باعث استقلال تئاتر دانست و تصریح کرد: ما در حال حاضر استقلال بودجه، تصمیمات اداری، تصمیمگیری درباره جشنوارهها و مناسبتها و اداره تالارهای نمایشی را نداریم و وابسته به دولت هستیم. سازمان تئاتر باعث یک کاسه شدن همه چیز، سیاستی مدون و برنامه ریزی متمرکز میشود.
صادقی معتقد است مدیریت و تصمیمگیریهای فعلی در تئاتر پراکنده است و در شهرستانها هر مدیری بسته به سلیقه شخصی خود برای تئاتر تصمیم میگیرد. به اعتقاد این هنرمند با سابقه تئاتر با شکلگیری سازمان، تئاتر تشخص اداری و اجتماعی پیدا میکند. وی تأکید کرد: در حال حاضر ما وزنی نداریم و آویزان تشکیلات و نظرات فرد هستیم در حالیکه سازمان تئاتر باعث ایجاد سیاست مدون و استراتژی مشخص میشود.
صادقی شکلگیری سازمان تئاتر را باعث تعریف تئاتر به عنوان یک حرفه و جذب نیروهای متخصص دانست و تصریح کرد: تشکیلات فعلی هنرمندان حرفهای تئاتر را بیرون میکنند زیرا ادارهکل هنرهای نمایشی وابسته است و نمیتواند به صورت مستقل عمل کند.
کارگردان نمایشهای "باغ شکرپاره" و "یادگار زریران" معتقد است تنها راه توسعه تئاتر شکلگیری سازمان تئاتر است که باعث استقلال تئاتر و سیاست مدون و استراتژی مشخص میشود.
قطبالدین صادقی درباره شکلگیری سازمان تئاتر و تأثیر آن بر توسعه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: تنها راه توسعه تئاتر شکلگیری سازمان تئاتر است. پیش از منحل شدن انجمنهای نمایش کشور 450 انجمن با 90 هزار عضو فعالیت میکردند که این امر باعث شکلگیری سه هزار نمایش در طول سال میشد. این نیروها لشکر عظیم فرهنگی در کشور هستند.
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