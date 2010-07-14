اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تیم ژیمناستیک خراسان جنوبی به مسابقات سطح بندی بانوان کشورکه از تاریخ 25 تیرماه جاری به مدت سه روز در استان زنجان برگزار می شود اعزام خواهند شد.

سیده ساجده موسوی، ملیحه رخشانی به مربیگری و سرپرستی نصرت پوریموت اعضای تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

تیم های برتر مسابقات بسکتبال توجوانان بانوان کشور معرفی شدند

مسابقات بسکتبال توجوانان بانوان کشور به میزبانی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

این مسابقات که با حضور تیمهای هرمزگان، کرماان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد برگزار شد، در پایان تیمهای یزد، کرمان و خراسان جنوبی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

مسابقات جوانان با شرکت تیمهای خراسان شمالی، سمنان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان در تاریخ 12 مرداد ماه سال جاری به مدت چهار روز در سالن تختی بیرجند برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقات وزنه برداری نوجوانان شرق کشور

یک دوره مسابقات چهارجانبه وزنه برداری شرق کشور در رده سنی نوجوانان در بیرجند برگزار شد.

این مسابقات با حضور تیمهایی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی و با حضور داوود ملکی نماینده فدارسیون وزنه برداری جهت آمادگی تیم استان در تاریخ 25 تیرماه جاری در سالن وزنه برداری فتوت برگزار خواهد شد.

کیوان گرامایان، محمدرضا داوودی، محمد محمدی، سهیل یوسفی، همایون خالدی، وحید صداقت، ایوب ایوبی و مصطفی مقدم اعضای تیم استان خراسان جنوبی هستند.

برگزاری مسابقات فوتبال امیدهای خراسان جنوبی

مسابقه فوتبال در رده سنی امید در بیرجند برگزار شد.

این مسابقات با شرکت پنج تیم شهرداری بیرجند، شهرداری اسلامیه فردوس، شهرداری فردوس، اتحاد اسفشاد قاین، نوین نوفرست به میزبانی باشگاه شهرداری بیرجند از امروز 23 تیرماه به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

تیم برتر به مسابقات فوتبال- دسته3 امیدهای کشور راه پیدا خواهد کرد.

برگزاری همایش پیاده روی در بیرجند

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت مبعث تا ظهور در بیرجند برگزار می شود.

این همایش در تاریخ اول مرداد ماه سال جاری از میدان جماران به سمت بند دره برگزار خواهد شد.