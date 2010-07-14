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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

آیت الله نوری همدانی:

رفتار مدیران با مردم باید مبتنی بر حسن خلق باشد/ سمتها وسیله امرار معاش نیست

رفتار مدیران با مردم باید مبتنی بر حسن خلق باشد/ سمتها وسیله امرار معاش نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: آیت الله حسین نوری همدانی با تاکید بر لزوم حسن خلق مدیران با مردم گفت: باید به دید امانت به پستها نگاه کرد و تنها هدف مسئولان خدمت رسانی به جامعه و مردم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استاد حوزه علمیه قم صبح چهارشنبه در جمع مدیران استان کرمان در حسینه ثارالله اظهار داشت: اولویت اول مدیران باید حسن خلق با مردم و خدمت رسانی به آنها باشد.

وی افزود: پستها وسیله امرار معاش نیستند بلکه باید با نگاه امانت به آنها نگریسته شود.

مرجع شیعیان، پستها را وسیله آزمایش افراد دانست و گفت:  پستها موقتی و برای امتحان مدیران است و باید از این موقعیت برای خدمت به مردم استفاده کرد، امام راحل(ره) نیز خواستار توجه به زاغه نشینان و پابرهنگان بودند زیرا این افراد نقش تعیین کننده ای در پیروزی انقلاب داشتند.

وی با اشاره به نقش مردم در مراحل مختلف انقلاب ادامه داد: مسئولان در مقابل مردم مسئول هستند و رفتار مودبانه با مردم در امور باید مد نظر همه باشد.

وی همچنین از مدیران دستگاه های مختلف خواست کمیسیونها و جلسات را برای ساعات عصر برنامه ریزی کنند و در ساعات اداری مشکلات مردم را رفع کنند.

مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد: مردم، ولایت فقیه و اسلام ناب ارکان مهم انقلاب هستند و باید با رفتار مودبانه و ایجاد اشتغال مردم را در صحنه نگه دارید.

کد مطلب 1116534

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