رفتار مدیران با مردم باید مبتنی بر حسن خلق باشد/ سمتها وسیله امرار معاش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استاد حوزه علمیه قم صبح چهارشنبه در جمع مدیران استان کرمان در حسینه ثارالله اظهار داشت: اولویت اول مدیران باید حسن خلق با مردم و خدمت رسانی به آنها باشد.

وی افزود: پستها وسیله امرار معاش نیستند بلکه باید با نگاه امانت به آنها نگریسته شود.

مرجع شیعیان، پستها را وسیله آزمایش افراد دانست و گفت: پستها موقتی و برای امتحان مدیران است و باید از این موقعیت برای خدمت به مردم استفاده کرد، امام راحل(ره) نیز خواستار توجه به زاغه نشینان و پابرهنگان بودند زیرا این افراد نقش تعیین کننده ای در پیروزی انقلاب داشتند.

وی با اشاره به نقش مردم در مراحل مختلف انقلاب ادامه داد: مسئولان در مقابل مردم مسئول هستند و رفتار مودبانه با مردم در امور باید مد نظر همه باشد.

وی همچنین از مدیران دستگاه های مختلف خواست کمیسیونها و جلسات را برای ساعات عصر برنامه ریزی کنند و در ساعات اداری مشکلات مردم را رفع کنند.

مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد: مردم، ولایت فقیه و اسلام ناب ارکان مهم انقلاب هستند و باید با رفتار مودبانه و ایجاد اشتغال مردم را در صحنه نگه دارید.