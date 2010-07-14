احیای سینما فرهنگ نهاوند به فراموشی سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرنوشت سینمای نهاوند نامعلوم است و بنا به گفته مسئولان امر ایجاد سینمای جدید توسط بخش خصوصی در این شهرستان مد نظر قرار گرفته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال تعطیلی چند ساله سینمای شهر نهاوند که در حاشیه میدان شریعتی قرار دارد و پیرو پیگیری های به عمل آمده ایجاد سینمای جدید در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.

مهدی سنایی گفت: سال گذشته با جعفری جلوه معاون وقت سینمایی وزارت ارشاد ملاقاتی داشتیم که طی آن وزارت ارشاد اعلام آمادگی کرد تامبلغ صد میلیون تومان بلاعوض و وام بلند مدت برای راه اندازی سینمای موجود اعطاء کند اما صاحب ساختمان موجود در میدان شریعتی برای راه اندازی سینما اعلام آمادگی نکرد.

وی ادامه داد: پیرو آن تجهیز سالن موجود یا ایجاد سینمای جدید توسط بخش خصوصی با حمایت ارشاد پیشنهاد شد که از گزینه دوم حمایت کردیم و هم اکنون کار ایجاد یک مجتمع فرهنگی شامل سینما و بخش های دیگر در وزارت ارشاد پیگیری می شود.

سینما فرهنگ نهاوند تا پیش از سال ۷۹ از رونق خاصی برخوردار بود ولی از آن به بعد استقبال مردم سیر نزولی پیدا کرد به طوری که برغم اینکه سینما فرهنگ نهاوند دارای بزرگترین پرده در غرب کشور بود و ظرفیت بیش از۵۰۰ نفر را داشت ولی استقبال مردم بسیارکمتر از حد انتظار بود که این امر منجر به تعطیلی آن شد.

لازم به ذکر است: شهرستان نهاوند با افزون بر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در جنوب استان همدان قرار دارد.