امنیت شغلی هنرمندان در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر ،هیئت مدیره خانه موسیقی در پی اتفاقات اخیر از جمله جلوگیری از برگزاری کنسرت و مخالفت با اجرای برنامه موسیقی در برخی شهرها و به خطر افتادن امنیت شغلی هنرمندان عرصه موسیقی بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:

خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد مدنی جامعه موسیقیدانان کشور اعلام می دارد که از روند فعلی فعالیتهای فرهنگی در حوزه موسیقی ملی ایران ناراضی و نگران است.



از آنجا که انقلاب شکوهمند مردم ایران عمدتا خاستگاهی اعتقادی داشته و برای اصالت دادن به ریشه ها و غنا بخشیدن به فرهنگ و هنر ملی نضج گرفته است و با توجه به مفاد صریح میثاق ملت ایران در قانون اساسی که در بسط و گسترش آزادی و آزادگی در مسیر تکامل و تعالی فعالیتهای فرهنگی تاکید دارد متاسفانه ما در شرایط فعلی شاهد برخی مدیریتهای سلیقه ای و بخشی نگری های زیانبارهستیم که علنا مغایر با اصول قانون اساسی است.



بر اساس مر قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور تمامی برنامه ها و فعالیتهای اجرایی که مجوز رسمی از مراجع قانونی دریافت می کنند لازم الاجرا بوده و همه دستگاههای انتظامی واجرایی کشور موظف به حمایت و همکاری با اینگونه برنامه ها هستند در صورتی که متاسفانه ما به عینه می بینیم که بعضا تلاش هنرمندان و موسیقیدانان در زمینه تولید و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و سرمایه گذاریهای مادی و معنوی صورت گرفته آنها علی رغم دریافت مجوزبا اقدام عده ای قانون شکن به باد می رود ومایه یاس و افسردگی گروهی از هموطنان هنرمند می شود.



از سوی دیگر مخالفت شخصی مدیران ارشاد دربرخی مراکز استانها برای اجرای برنامه های موسیقایی که قبلا درمکان دیگری اجرا شده است هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد و تنها از برخورد سلیقه ای این مدیران حکایت دارد که مستوجب واکنش مقتضی و اصلاحی مسئولان است.



پر واضح است که برنامه های موسیقایی که از وزارت ارشاد و یا هرمرجع قانونی مجوز دریافت می کنند برای اجرا در تمامی استانهایی که بر اساس عرف،شرع و قانون منعی برای اجرای اینگونه برنامه ها وجود ندارد می توانند به مرحله اجرا برسند و طبیعتا هیچ مدیری نمی تواند با برخورد سلیقه ای مانع اینگونه فعالیتها بشود.



خانه موسیقی بنا بر وظیفه و رسالت صنفی خویش که حمایت ازهنرمندان فعال عرصه موسیقی است ضمن محکوم کردن برخوردهای سلیقه ای مدیران واقدامات سخیف گروههای خودسر ،اعتراض خود را به این روند اعلام و از مراجع ذیصلاح و بویژه ازمقامات مسئول در وزارتخانه های ارشاد و کشورقویا انتظار دارد تا با انجام وظایف خود در جهت اصلاح این روند مخرب اقدام ودر مسیر حاکمیت قانون و بازگرداندن امنیت شغلی هنرمندان شریف و زحمتکش کشور مجدانه عمل کنند.

