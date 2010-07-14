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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

رهبر در گفتگو با مهر:

تراشیدن ریش یا زدن کراوات موضوع اصلی جامعه نیست

تراشیدن ریش یا زدن کراوات موضوع اصلی جامعه نیست

امام جمعه اصفهان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر ممنوع نبودن تراشیدن ریش و استفاده از کراوات تاکید کرد که تراشیدن ریش و کراوات موضوع اصلی امروز جامعه ما نیست و کسی که در حوزه فقاهت تخصص ندارد نباید در این مسائل دخالت کند.

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز مباحث و مسائل ضروری تری در جامعه ما وجود دارد، اظهار داشت: اساسا چه لزومی دارد که اینگونه مسائل در فضای کنونی جامعه مطرح شود آیا نباید فضا در جامعه ما آرام باشد.

وی با بیان اینکه حکم شرعی تراشیدن ریش مشخص است، افزود: هر کسی مقلد یک فقیه است و باید از وی تقلید کند. نباید کسی که تخصصی در حوزه فقاهت ندارد در اینگونه مسائل دخالت کند.

رهبر درباره بحث ارائه مدل های مو، نیز گفت: بهتر است مدلهای ممنوع مو را مشخص کرد نه اینکه مدلهای مختلفی به مردم ارائه کنیم  تا بر اساس آن عمل شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد : طرح این مسائل و ارائه چند مدل مو بر اساس استانها نشان می دهد که در مباحث فرهنگی راه را گم کرده ایم.

وی تاکید کرد: در مسائل فرهنگی کشور باید بر اساس اولویت ها، عرف اجتماعی و دین عمل شود.

کد مطلب 1116547

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