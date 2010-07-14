مربیان کانون های فرهنگی گلستان بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهردر گرگان، حسین سمیعی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی آموزشی مربیان هنری کانونهای گلستان در گرگان افزود: توانمندیهای موجود در بین مربیان هنری و کودکان و نوجوانان این استان نیازمند تقویت و ایجاد انگیزه بیشتر است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با پشتیبانی مادی و معنوی از همه مربیان بویژه مربیان هنری گامهای موثرتری برای کودکان و نوجوانان این استان برداشته شود.

سمیعی، رویکرد مربیان هنری در کانون متناسب با نیازهای کانون و مخاطبین آن لازم و ضروری دانست.

در این نشست توجیهی و آموزشی کتاب کار نقاشی و شیوه نامه های ارسالی از تهران توسط کارشناس هنری کانون تشریح و بررسی شد.

چاپ و نقاشی روی پارچه و آشنایی با رنگ آکریلیک از دیگر مباحث طرح شده در این نشست آموزشی بود و مربیان هنری آثار زیبایی را خلق کردند.

12 مرکز فرهنگی و هنری کودک و نوجوان در گلستان وجود دارد.