ملکه اردن با انتشار کتاب خود به زبان عبری مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، ملکه "رانیا" همسر پادشاه اردن به تازگی کتابی را در حوزه کودکان و در آمریکا منتشر کرده که این کتاب با استقبال زیادی مواجه شده است.

این کتاب که مخصوص سنین چهار تا هشت سال است از سوی روزنامه نیویورک تایمز به عنوان یکی از پرفروش ترین کتابهای آمریکا در هفته های اخیر معرفی شده است.

استقبال از این کتاب در امریکا موجب شده تا رژیم صهیونیستی نیز به فکر بهره برداری از آن بیافتد و در همین رابطه تا کنون چندبار تقاضای ترجمه و انتشار آن به زبان عبری را به ملکه اردن داده که رانیا تا کنون با این تقاضاها مخالفت کرده است.

این کتاب که "معاوضه ساندویچ" نام دارد دارای دو قهرمان اصلی به نامهای "سلما" و "جلی" است .