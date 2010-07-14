912میلیارد ریال درآمد عمومی در استان مرکزی وصول شد

ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان به علاوه درآمدهای ملی به یک هزار و 76میلیارد ریال می رسد که نسبت به مدت مشابه قبل آن 9.38 درصد افزایش دارد.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مرکزی گفت: درآمدهای عمومی امسال استان از محل مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم، فروش کالاها و خدمات،واریزی جرائم و تخلفات، پرداختی از محل مالکیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه دستگاههای اجرایی وصول شده است.

کریمی گفت:مازاد درآمدهای عمومی ایجاد شده استان بیش از 166میلیاردریال است که نسبت به مدت مشابه قبل رشد113 درصدی دارد و بایدبا عنوان ابلاغ اعتبار و هزینه های جاری وتملک دارایی سرمایه ای هزینه شود.

کریمی اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با 95درصد مشمول بر درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی طی امسال 866 میلیارد ریال را وصول کرده و رتبه اول نسبت به ارقام مصوب برنامه را داشته است.

وی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک، و سایر درآمدها به ترتیب از بیشترین مازاد وصولی برخوردار بوده اند.

وی ،سهم سایر درآمدهای استان شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، ارائه خدمات، جرائم ودرآمدهای متفرقه از کل درآمدهای عمومی استان را4.7 درصد عنوان کرد.