به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است یکشنبه هفته آینده سر سفره "صبحانه با مسئولان" اتاق تهران نشسته و رو در رو با فعالان اقتصادی به مذاکره و گفت وگو بنشیند.

این برای نخستین بار است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارلمان بخش خصوصی حاضر می شود و فعالان اقتصادی می توانند به طور مستقیم و بی واسطه با شخص نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار داشته باشند.

در این نشست علاوه بر اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، برخی از فعالان حوزه ارتباطات و آی تی نیز حضور خواهند داشت.

از جمله مباحثی که قرار است در این نشست مطرح شود دل نگرانی فعالان اقتصادی در زمینه زیرساختهای تجارت الکترونیک است. همچنین قرار بود فردای نشست صبحانه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالان اقتصادی در صبحانه ای دیگر میزبان وزیر جهاد کشاورزی باشند که این دیدار از سوی صادق خلیلیان به نشستی دیگر موکول شد.

آن گونه که دبیر کل اتاق تهران چندی پیش خبر داده بود، در سالجاری دیگر وزرای مرتبط با اقتصاد به اتاق تهران می آیند.

به گفته محمدمهدی راسخ، دعوت نامه رسمی برای وزرای نفت، بهداشت، اقتصاد، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی، نیرو، راه و ترابری و کار و اموراجتماعی ارسال شده و فعالان اقتصادی منتظر حضور نفرات نخست این وزارتخانه ها در جمع خود هستند.