عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس خلاف قانون است

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس اظهار داشت: طبیعی است این موضوع خلاف قانون است و باید از دولت پرسید که آیا مجری قانون وظایف قانونی خود را نمی داند.

وی افزود: اگر کار خلاف را مجری قانون در انجام وظایف انجام دهد سنگ روی سنگ بند نمی شود.

پزشکیان گفت: شایسته نیست که با توجه به تاکیدات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب برای اجرای قانون افرادی که خود را ولایتمدار می خوانند به این تاکیدات برای اجرای قانون توجه نکنند.

نماینده تبریز تاکید کرد: اگر مدیران انتظار دارند که مردم بر اساس قانون عمل کنند باید خود نیز مدیری قانونی و قانونمند باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بدیهی است ابتدا مجری قانون باید مظهر عمل به قانون باشد تا در جامعه شاهد قانونگرایی باشیم. من تعجب می کنم که دولت دو ماه است مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی کند این امری بدیهی است که حتیدرباره آن اظهار نظر نباید کرد.