به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی لیگ تیراندازی باکمان در مسافت 18 متر فردا پنجشنبه در سایت تخصصی تیراندازی باکمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود. این مسابقات در دو کمان ریکرو و کامپوند و در دو بخش زنان و مردان با حضور 31 تیم از فروردین ماه سال جاری آغاز شده که صبح فردا با شناخت تیم‌ها و نفرات قهرمان به کار خود پایان خواهد داد.

هم اکنون به ترتیب در کمان‌های مختلف تیم های زیر در رده‌های اول تا سوم قرار داشته و شانس بیشتر برای کسب عناوین قهرمانی دارند:

کامپوند بانوان:1- استقلال، 2- ایدم تبریز، 3- قزوین

کامپوند مردان:1- ستارگان، 2- قزوین، 3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ریکرو بانوان:1- ایدم تبریز، 2- توچال تهران، 3- لرستان

ریکرو مردان:1- ایدم تبریز، 2- ستارگان ، 3- دانشکده علوم پزشکی گیلان

برنامه هفته پایانی لیگ تیروکمان بدین شرح است:

* ریکرو مردان:

دانشگاه علوم پزشکی گیلان- همدان

ستارگان- توچال تهران

شهر کرد- زنجان

ایدم تبریز- لرستان

* کامپوند مردان:

دانشگاه علوم پزشکی گیلان- زنجان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان- خراسان جنوبی

خراسان جنوبی- توچال

خراسان جنوبی-قزوین

* ریکرو بانوان:

ایدم تبریز- لرستان

ایدم تبریز- ستارگان

شهرکرد- ستارگان

* کامپوند بانوان:

ویلاماکارون- استقلال

قزوین- زنجان

ویلاماکارون- زنجان

قزوین- ایدم تبریز