60 کیلومتر شبکه آبرسانی جنوب شرق استان تهران بازسازی شد

علیرضا نوذری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این مقدار اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، بیش از دو و نیم برابر بودجه مصوب بوده است.

وی تأکید کرد: در کنار اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده 26 هزار دستگاه کنتور آب تعویض شد که این امر با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان صورت گرفت.

این مسئول افزود: اراده شرکت آبفا جنوب شرق استان تهران بر این بود که کلیه کنتورهای خراب تعویض شده و مشترکین فاقد کنتور، از آن بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال 89 این تعداد به حدود 30 هزار کنتور برسد تا به نوعی در تنظیم مصرف بهینۀ آب، تلاش شود.

حفر 13 حلقه چاه جدید در جنوب شرق استان تهران

رئیس هیئت مدیره آبفا جنوب شرق استان تهران افزود: برای تأمین آب مطلوب، با توچه به رشد فزاینده جمعیت در این مناطق و رشد مصرف آب، 13 حلقه چاه جدید حفر شده یا در حال حفاری است.

وی یا دآور شد: سه حلقه چاه در ورامین در حال حفاری است، چهار حلقه چاه نیز در قرچک حفر شده است، سه حلقه چاه در پاکدشت در حال حفاری است، در شریف آباد دو حلقه چاه حفر شده که یکی از آنها به بهره برداری رسیده و در بخش جوادآباد نیز یک حلقه چاه جدید حفر شده که ماه گذشته به بهره برداری رسیده است.

نوذری پور افزود: تلاش زیادی می شود تا ظرفیت تأمین آب، به خصوص در اوج مصرف که تابستان است، افزایش یابد و از این جهت، دچار کمبود منابع آبی نشویم.

وی تأکید کرد: همین امر باعث شده تا خطوط انتقال آب متناسب با مصرف، اجرایی شود و مردم از فشار آب مطلوب برخوردار شوند.

مدیرعامل آبفا جنوب شرق استان تهران افزود: خط یکهزار میلی متر پاکدشت، خط 900 میلی متر ورامین، خط 400 میلی متر باقرآباد و خطوط مناطق کلاته و عمروآباد ورامین، سال گذشته در همین راستا اجرایی شده است.

وی یا دآور شد: مخزن 15 هزار متر مکعبی ورامین ذخیره را در این شهر دو برابر کرده و مخزن انتقال آب از سد ماملو به ورامین در منطقه شمال شرقی شهر پاکدشت با ظرفیت 15 هزار متر مکعب در حال ساخت است.

نوذری پور در پایان، عمده فعالیتهای آبفا را حفر چاه، اجرای خطوط انتقال، ساخت مخازن و اصلاح شبکه عنوان کرد و افزود: بحث انتقال آب از سد ماملو که پروژه ای دراز مدت برای تأمین آب شهرستان های ورامین و پاکدشت است، با جدیت هرچه تمامتر پیگیری می شود.