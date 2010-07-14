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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

ورود بی سابقه مسافران به همدان/ ثبت هفت هزار بازدید از آرامگاه بوعلی در یک روز

ورود بی سابقه مسافران به همدان/ ثبت هفت هزار بازدید از آرامگاه بوعلی در یک روز

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از ورود بی سابقه مسافران تابستانی به همدان خبر داد.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در چند روز گذشته بیش از 70 هزار گردشگر در مناطق خوش آب و هوای همدان اقامت کرده اند.

بیات اظهار داشت: امسال ورود مسافران به استان همدان در مقایسه با سال گذشته 26 در صد افزایش داشته است.

وی گفت: تابستان امسال 1300 کلاس درس در 139 مدرسه برای پذیرایی از گردشگران آماده شده و ساعت کاری موزه ها تا ساعت 23 تغییر یافته است.

بیات با اشاره به اینکه از تعداد 1831 اثر گردشگری استان همدان 880 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است، گفت: تنها در یک روز آرامگاه بوعلی سینای همدان ثبت هفت هزار بازدید را به ثبت رساند.

وی افزود: استان همدان به دلیل آب و هوای مطلوب در تابستان پذیرای شمار زیادی از مسافران است و در تعطیلات روزهای گذشته این میزان به بالاترین سطح خود رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه منطقه گنجنامه بیشترین بازدید کننده را در استان همدان به خود اختصاص داده است، افزود: آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر نیز جزء پربیننده ترین مراکز گردشگری همدان هستند.

کد مطلب 1116563

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