ساخت و سازهای ناپایدار گرگان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرحهای شهری گرگان با اشاره به حاشیه نشینی در شهر گرگان خاطرنشان کرد: تاکنون عمده بخش‌های آلوده تخریب شده ولی همچنان ساخت و ساز ناپایدار در قسمت‌های از حاشیه شهر وجود دارد که البته کانون‌های ما در بخش‌هایی از جنوب شرقی کاشانی و انجیراب و نیز کوی عرفان و المهدی و جنوب شرقی قلعه حسن، مستقر هستند.

وی در ادامه همچنین با اشاره به تعدد سالمندان بالای 70 سال اظهار داشت: به دنبال سفر هیئت دولت به استان، مصوبه احداث خانه مهر برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندی به تصویب رسیده است.

وی افزود: دو ماه پیش مجوز احداث استخر ویژه بازنشستگان توسط مدیر سازمان بازنشستگی کارمندان اخذ شد که احتمالا در مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به استان نیز مطرح می‌شود.

به گفته کریمی، ایجاد فضاهایی در پارک‌ها به همراه مجموعه فعالیت‌های فرهنگی مخصوص سالمندان ضروری است.

شهردار گرگان به گفته وی، پارکینگ‌های به بهره‌برداری رسیده شهر گرگان به انضمام آن‌هایی که در حال ساخت هستند نزدیک به 2 هزار خودرو را در خود جای می‌دهند.

کریمی ادامه داد: پارکینگ عدالت 2 در خیابان ولی‌عصر ظرفیت 60 خودرو را دارد که در همین راستا عدالت 17 با ظرفیت 250 خودرو و پارکینگ پنج آذر گرگان و مکتب‌الحسین خیابان شهید رجایی نیز به650 خودرو در سطح شهر ارائه خدمت می‌کند.

شهردار گرگان در خصوص احداث کمربندی شهر گفت: کمربندی جدید گرگان تا سه راهی امیرآباد به نحو مطلوبی پیش می‌رود ولی پس از آن با زمین‌های ملکی مواجه می‌شویم که این امر مسلما روند کار را به تعویق می‌اندازد.

به گفته وی در 9 ماهه سال گذشته کمربندی کنونی هشت کشته بر جای گذاشت که با وجود سرعت‌گیرها در این جاده هر چند خسارتهای مالی ناشی از تصادفات افزایش یافته ولی تاکنون تلفات جانی نداشته‌ایم.