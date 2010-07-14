پایبند به حل دییلماتیک موضوع هسته ای ایران هستیم/ تکرار مواضع دوگانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "سوزان برک" (Susan Burk) روز گذشته در گفتگو با تعدادی از رسانه های خبری در لندن که الشرق الاوسط نیز در آن حضور داشت، اظهار داشت: آمریکا به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران پایبند است، اما رقص تانگو دو نفره است!

برک با متهم کردن ایران به عدم همکاری با جامعه بین المللی درباره اهداف برنامه هسته ای اش مدعی شد: ایران باید بفهمد که عدم همکاری پیامدهایی را به همراه دارد.

وی با بهره برداری از ادعاهای اخیر "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه درباره اینکه ایران ممکن به ابزارهای لازم برای تولید سلاح هسته ای برسد، اظهار داشت: این سخنان تاکید بر دیدگاه ما مبنی بر این مسئله است که برخی از کشورهایی که بصورت داوطلبانه به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای پیوسته اند به تعهدات خود در این پیمان عمل نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه امید واشنگتن برای تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای کاهش پیدا کرده، افزود: کار زیادی برای رسیدن به خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای داریم.

نماینده ویژه اوباما در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای با اشاره موافقت آمریکا در نشست اخیر بازبینی NPT در واشنگتن با برگزاری کنفرانسی در سال 2012 درباره خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای که تمامی کشورهای منطقه در آن حضور داشته باشند، خود را نسبت به برگزاری این کنفرانس خوشبین نشان نداد.

وی در این باره اظهار داشت: معتقدم به خاورمیانه سلاح هسته ای می توانیم برسیم اما این مسئله به زمان احتیاج دارد.

سوزان برک در توضیح این مسئله اظهار داشت: در اینجا شروطی وجود دارد که باید قبل از برگزاری کنفرانسی این چنینی عملی شود که می توان از مسئله سازش خاورمیانه به عنوان یکی از آنها نام برد.

نماینده ویژه اوباما با اشاره به تلاش دولت کشورش در مسئله سازش خاورمیانه اظهار داشت: این مسئله از اولویت های دولت آمریکا است و به همین منظور واشنگتن فرستاده ای ویژه در این مسئله تعیین کرده است.

وی ضمن تلاش برای پنهان کردن واقعیت همکاری هسته ای میان واشنگتن و تل آویو اظهار داشت: با اسرائیل همکاری های مستمری داریم، اما در مسائل دیگر که به این مسئله مربوط نمی شوند.

نماینده ویژه اوباما در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای در ادامه با اشاره بیانیه پایانی کنفرانس بازبینی NPT در نیویورک که در آن با نام بردن از رژیم اسرائیل، خواستار پیوستن تل آویو به پیمان منع گسترش شده است، افزود: تلاش داشتیم نامی از اسرائیل برده نشود و اگر هم قرار بر نام بردن می شد در نظر داشتیم نام ایران نیز در کنار اسرائیل ذکر کنیم. اما به علت اینکه ایران عضو NPT است و هر لحظه می تواند عمل به تعهداتش را متوقف کند، این کار را نتوانستیم انجام دهیم.

سوزان برک در ادامه در حمایت از زرادخانه اتمی خطرناک اسرائیل از درج نام این رژیم در بیانیه پایانی نشست نیویورک ابراز تاسف کرد و افزود: البته ما نگران هستیم که این مسئله نیز [درج نام اسرائیل در بیانیه پایانی] در ایجاد فضای مطلوب برای حضور تمامی کشورها بر سر میز گفتگوها کارساز نباشد.