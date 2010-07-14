جامعه عشایری همدان به مبلغ نیاز دارد

حسین شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه جامعه عشایری استان همدان11 هزار و 500 نفر را در قالب یک هزار و 867 خانوار کوچنده و 305 خانوار نیم‌کوچنده و در چهار ایل ترکاشوند، یارمطاقلو، حسنوند و جمیر جای داده است، گفت: عشایر افرادی دیندار هستند که بسیاری از آنها با مسائل شرعی آشنایی خوبی دارند اما برای مقابله با تهدید نرم دشمن باید آنها را آماده کرد.

وی با بیان اینکه میانگین سنی عشایر همدان جمعیت جوان را شامل می شود، اظهار داشت: در برخی از مناطق شاهد استفاده عشایر از وسایل ارتباطی جهانی هستیم که مبلغان دینی با حضور در بین این افراد باید آموزش مقابله با جنگ نرم دشمن را داشته باشند.

مدیر امور عشایر استان همدان در خصوص وضعیت بیمه دام عشایر در استان همدان با بیان اینکه این وضعیت به دلیل سخت‌گیری‌های پرداخت غرامت، مطلوب نیست، اظهار داشت: به دلیل سختگیری‌های بانک کشاورزی در زمینه پرداخت غرامت دام، ‌فرهنگ بیمه دام در بین عشایر رو به تنزل است.

وی افزود: با توجه به سوانح و حوادث و بحران‌های اقلیمی مانند باد و باران و برف و یا بیماری‌هایی مانند تب‌برفکی در این زمینه باید بیش از پیش مساعدت شود.

شرفی از واکسیناسیون 500 هزار رأس دام علیه سه بیماری با همکاری دامپزشکی خبر داد و اظهار داشت: 90 درصد دام‌ها علیه تب برفکی واکسینه شدند.

شرفی گفت: عشایر با طی مسافتی در حدود 650 کیلومتر قشلاق خود را در استان‌های خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه و مرکزی می‌گذرانند و ییلاق این عشایر در 72 نقطه استان همدان پراکندگی دارد.