52 واحد صنعتی در استان مرکزی راه اندازی شد

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با آغاز به کار این واحدها زمینه اشتغال 910 نفر در حوزه صهعت استان قراهم شد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی چهارمین استان صنعتی کشور است خاطر نشان کرد: واحدهای صنعتی راه اندازی شده در زمینه شیمیایی، فلزی، برق و الکترونیک، صنایع غذایی و بهداشتی ، ماشین آلات و تجهیزات سنگین و نساجی قعالیت می کنند.

زواشی اضافه کرد: در این مدت همچنین 210فقره جواز تاسیس و طرح توسعه صنعتی با سرمایه گذاری چهار هزار و 547میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال سه هزار و 767نفر صادر شد.

رئیس سازمان صنایع استان مرکزی در ادامه افزود: دو هزار و 508واحد صنعتی با 98هزار و 25نیروی انسانی شامل 31.4 درصد در زمینه تولیدات فلزی، 24.2 درصد کانی غیرفلزی، 22.3 درصد شیمیایی، 6.9 درصد غذایی ، 4.7 درصد سلولزی و 6.9 درصد نساجی دراستان مرکزی فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر 21 شهرک صنعتی دولتی و خصوصی ، 10قطب صنعتی و 11ناحیه صنعتی در استان مرکزی وجود دارد