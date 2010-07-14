به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی سبحانیان با اشاره به اینکه ایران همیشه مجبور است بخشی از نیاز دارویی به ویژه داروهای فوق تخصصی و جدید خود را از خارج کشور وارد کند، افزود: این امکان وجود دارد که عدهای از بیماران با داروهای موجود پاسخ درمانی خوبی نگیرند و مجبور به تامین اقلام جدید تولیدی خارج از کشور باشند.
وی افزود: پزشکان ایرانی با دنیای علم در ارتباط اند و با حضور خود در کنگرههای بینالمللی با انواع نوین دارو درمانی بیماریها آشنا میشوند و این مساله نقش مهمی در تجویز از طریق مراکز تک نسخهای دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران در ادامه گفت: در سال 2009 بالغ بر 25 مولکول جدید دارویی جهت درمان بیماریهای سرطان، مغز و اعصاب، قلب و عروق از سوی سازمانهای بین المللی غذا و دارو مورد تایید قرار گرفت و کشورهای مختلف دنیا از آن بهره مند شدند اما در طول یک سال اخیر به فارماکوپه دارویی کشورمان هیچ داروی جدیدی اضافه نشده است که این مساله تقاضا برای تامین به صورت تک نسخهای و سفارش از خارج را افزایش میدهد.
سبحانیان در آستانه نهمین کنگره انجمن علمی داروسازان با بیان اینکه تا چندی پیش به دلیل نبود محدودیت از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت داروهای تک نسخهای و آن دسته از داروهایی که مشابه تولید داخل ندارند، ظرف مدت یک هفته از طریق کشورهای خارجی و با قیمت دلاری تهیه میشد، افزود: اکنون این مدت گاهی به یک ماه نیز میرسد که میتواند روند درمان بیماران بویژه بیماران سرطانی را دستخوش تغییرات کند.
وی افزود: وزارت بهداشت با نظارت بیشتری اجازه ورود دارو را میدهد که البته این مسئله در راستای کاهش قاچاق دارو اقدامی مفید خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اگرچه در طول یک دهه اخیر تولید داروها همگام با شیوع روزافزون برخی بیماریها در داخل و خارج گسترش یافته اما این مساله در خصوص درمانهای جدید برای بیماریهای مثل آلزایمر، پارکینسون، MS و سرطان و بیماران نیازمند داروهای حیاتی باید با توجه بیشتری دنبال شود.
چالشهای دارویی کشور و معرفی درمانهای نوین در بیماریهای مختلف بویژه بیماریهای پوست و مو، 30 تیر تا اول مرداد ماه در نهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور بیش از 2500 پزشک متخصص و داروساز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
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