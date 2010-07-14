به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود روز 11 آگوست برابر با چهارشنبه 20 مرداد که جزو روزهای "فیفا دی" تلقی می شود، ایران با یکی از تیم های حاضر درجام جهانی دیدار تدارکاتی برگزار کند ، گفت: ما از قبل مذاکراتمان را انجام داده بودیم و با دو تیم صحبت کردیم . پیش از آغاز جام جهانی پاراگوئه برای برگزاری این دیدار تدارکاتی ابراز علاقه کرده بود که به ایران بیاید و با تیم ملی فوتبال ایران بازی کند اما همین که از گروهش بالا رفت و تا یک چهارم نهایی بالا آمد و رنکینگش ارتقا یافت، قیمت پیشنهادی اش را افزایش داد.

رئیس کمیته روابط بین الملل ادامه داد: ما زمانی که دیدیم شرایط پاراگوئه مقرون به صرفه نیست مذاکرات مان را با سایر تیم های خوب اروپایی آغاز کردیم و که سرانجام دیروز با اوکراین به توافق رسیدیم که دو بازی رفت و برگشت را بدون هیچگونه پرداختی مقابل این تیم برگزار کنیم.



ترابیان با اشاره به تاریخ بازی رفت گفت: در فیفا دی تعیین شده یعنی 20 مرداد تیم ملی به اوکراین خواهد رفت و در تاریخی که در فوریه تعیین خواهد شد اوکراین به تهران خواهد آمد.

