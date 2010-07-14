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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

نمودی از تحقق وعده ها؛

آزادسازی 275 هکتار اراضی تصرف شده توسط زمین خواران در شیراز

آزادسازی 275 هکتار اراضی تصرف شده توسط زمین خواران در شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: آزادسازی 275 هکتار از اراضی تصرف شده از دست زمین خواران را می توان نمودی از تحقق وعده فرماندار شهرستان شیراز مبنی بر مبارزه با زمین خواران در این شهرستان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرماندار شهرستان شیراز در مراسم معارفه خود وعده داده بود که به مقابله جدی با زمین خواران و ویژه خواران خواهد پرداخت و اکنون می توان گفت که خواب بر چشم زمین خواران آشفته شده است.

حسین قاسمی رئیس شورای تامین و فرماندار شهرستان شیراز در گفتگو با خبرنگاران در این رابطه از شروع مبارزه تمام عیار با زمین خواران خبر داد و اظهار داشت: یک مبارزه تمام عیار را با زمین خواران دانه درشت طراحی و شروع کرده ایم و به طور قطع در شهرستان شیراز خواب را از چشم زمین خواران خواهیم ربود.

وی زمین خواران و ویژه خواران را دارای روابط و ارتباطات بسیار عمیق و قوی دانست و گفت: عموم مردم مستحضر باشند که افراد زمین خوار دارای ارتباطات قوی و عمیق و همچنین دارای توان اقتصادی بالا هستند که با استفاده از این توان، قصد جوسازی و ایجاد شبهه دارند که بی شک ما از این گونه رفتارها هراسی نداریم.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه من آمده ام ابتدا آبرو و سپس جان ناقابل خود را در شهرستان شیراز فدای مبارزه با زمین خواران و ویژه خواران کنم، ادامه داد: تمام تلاش ما در راستای حفظ امنیت، آسایش و راحتی شهروندان و همچنین حفظ سرمایه های شهرستان است.

وی با اشاره به بازپس گیری بیش از 275 هکتار اراضی تصرف شده توسط چهار زمین خوار، گفت: در بررسی سوابق حقوقی اراضی تصرف شده ملی و دولتی در این بخش چهار پرونده مهم در محاکم قضایی طرح دعوی و منجر به صدور حکم قطعی در سالهای 86-87 شده بود که این احکام اجرایی نشده بود این در حالی است که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و میزان تصرفات که بالغ بر 275 هکتار در محور شمال غرب شیراز قرار داشت نسبت به رفع تصرف آن اقدام شد.

قاسمی ادامه داد: آقایان (ه.ه.گ )، (ع.ن)، (ع.الف)، (ع.خ) اقدام به تصرف بیش از 275 هکتار اراضی در مناطق دو کوهک، گلستان و قلات کرده بودند که با هماهنگی دادگستری و نیروی انتظامی احکام در دو مرحله طی دو هفته گذشته اجرا و تمام مستحدثات در اراضی جمع آوری و خلع ید شد.

وی ارزش اراضی مذکور را بالغ بر دو هزار میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: سایر موارد و تصرفات در مرحله بررسی جهت اعاده حقوق دولت و بیت المال است.

فرماندار شیراز باز پس گیری این میزان اراضی تصرف شده را شروعی بر آشفتگی خواب زمین خواران به ویژه دانه درشت ها اعلام کرد و آن را هدیه کوچک به مردم شیراز دانست .

وی همچنین اظهار داشت: این جنگ سخت با دانه درشتها تا بازپس گیری تمام حقوق بیت المال تازه شروع شده و فرمانداری در این مبارزه یک گام هم عقب گرد نخواهد کرد.

قاسمی اظهار داشت: بعضی از این زمین خواران که امروز صاحب هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول هستند در زمانی نه چندان دور برای تامین اولیات زندگی خود در رنج بودند و خوب است که امروز این افراد برای مردم توضیح دهند که این اموال و املاک را از کجا آورده اند.

کد مطلب 1116575

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