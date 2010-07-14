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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

کرمان قهرمان والیبال دختران ناشنوا شد

کرمان قهرمان والیبال دختران ناشنوا شد

تیم کرمان به عنوان قهرمانی والیبال رده سنی جوانان بانوان ناشنوای کشور دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کرمان در دیدار نهایی این رقابت ها که روز سه شنبه در یزد برگزار شد، تهران را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. در دیدار رده بندی نیز تیم  اصفهان با شکست همدان به عنوان سومی رسید.

در پایان این رقابت ها اسامی برترین ها به شرح زیر اعلام شد:
* بهترین سرویس زن: سحر حسینی نژاد از یزد
* بهترین توپگیر: الهام نجفی از اصفهان
* بهترین پاسور: آزاده افضلی از کرمان
* بهترین اسپوکر: زیبا بابایی از تهران 

سومین دوره رقابت های والیبال بانوان ناشنوا از 18 تیرماه با حضور 11 تیم کرمان، قزوین، تهران، همدان، اصفهان، فارس، یزد، گیلان، گلستان، مرکزی و کرمانشاه در یزد برگزار شد.

کد مطلب 1116579

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