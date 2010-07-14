کرمان قهرمان والیبال دختران ناشنوا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کرمان در دیدار نهایی این رقابت ها که روز سه شنبه در یزد برگزار شد، تهران را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. در دیدار رده بندی نیز تیم اصفهان با شکست همدان به عنوان سومی رسید.

در پایان این رقابت ها اسامی برترین ها به شرح زیر اعلام شد:

* بهترین سرویس زن: سحر حسینی نژاد از یزد

* بهترین توپگیر: الهام نجفی از اصفهان

* بهترین پاسور: آزاده افضلی از کرمان

* بهترین اسپوکر: زیبا بابایی از تهران



سومین دوره رقابت های والیبال بانوان ناشنوا از 18 تیرماه با حضور 11 تیم کرمان، قزوین، تهران، همدان، اصفهان، فارس، یزد، گیلان، گلستان، مرکزی و کرمانشاه در یزد برگزار شد.