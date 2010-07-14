علیرضا مزروعی دبیر اجرایی گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه مهارتهای گفتمانی اساتید بومی از جمله برنامه هایی است که بخش گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی طی سه ماه نخست سال برگزار کرده است.

وی افزود: این کارگاهها تا کنون در استانهای تهران، مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و زنجان برگزار و اساتید استانی در عرصه های حوزه و دانشگاه تعدادی از ائمه جمعه نیز در آنها شرکت کردند.

تقویت مهارتهای اساتید

مزروعی با اشاره به اینکه این کارگاهها به منظور تقویت مهارتهای گفتمانی اساتید در تعامل و ارتباط با جوانان و نوجوانان برگزار شده گفت: اساتید این کارگاهها از تهران اعزام می شوند و قصد داریم دانش گفتمانی اساتید گفتمانهای دینی را ارتقاء دهیم.

دبیراجرایی گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: این کارگاهها طی یک روز کامل با حضور 40 تا 60 نفر از اساتید بومی برگزار می شود و امکان تکرار کارگاههای مهارتهای گفتمانی اساتید نیز وجود دارد. تا کنون این کلاسها برای مبلغین و مبلغات حوزوی، دانشگاهی و یا پژوهشگر بوده و در حقیقت نخبگان فرهنگی استان بوده که جذب این کارگاهها شده اند.

مزروعی همچنین تأکید کرد: این کارگاهها مدل گفتمانی را در میان اساتید به تجربه می گذارند و برگزاری آن به شکل سخنرانی یک نفر نیست؛ این کارگاهها با استفاده از همان مدل گفتمانی تلاشی است برای تبادل دانش و اطلاعات اساتید .

روانشناسی تبلیغ و بررسی دانش مهارتهای گفتمانی

وی ارتباط مؤثر با جوانان، روانشناسی تبلیغ، بررسی دانش مهارتهای گفتمانی از منظر روانشناسی اجتماعی را از جمله موضوعات و مباحثی دانست که در کارگاههای مهارتهای گفتمانی اساتید بومی مورد توجه قرار می گیرند .

بررسی عفاف و حجاب و عرفانهای انحرافی

دبیراجرایی گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: موضوعاتی که هم اکنون در گفتمانهای دینی به بررسی گذاشته می شوند، عفاف و حجاب، آسیبهای اجتماعی، جنگ نرم، مهارتهای زندگی و نحله فکری و عرفانهای انحرافی است که به طور جدی در دستور کار گفتمانهای دینی قرار دارد.

ارائه مدل فرهنگی گفتمان

علیرضا مزروعی همچنین در رابطه با مستند سازی از جریان گفتمانهای دینی تصریح کرد که یک بخش از آن شامل گفتمانهایی می شود که در استانها اجرا می شود. بخش دیگر که درحال حاضر در مرحله طرح و ایده است با تهیه سناریو یک فیلم مستند از گفتمانهای دینی به جریان خواهد افتاد. این فیلم مستند به پشت صحنه گفتمان، عوامل گفتمان دینی و تمام مؤلفه هایی که در یک گفتمان دینی نقش دارند می پردازد تا بتوان مدل فرهنگی گفتمان را هرچه بیشتر به محافل فرهنگی کشور معرفی کرد.