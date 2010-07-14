به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عبدالعلی آل بویه پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از آزمایشگاه کشت و بافت گیاهی این دانشگاه اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه ارزشمندی است و توانمندی افراد و نیروی انسانی یکی از پراهمیت ترین شاخصها در کشورهای مختلف بشمار می رود.
وی افزود: در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) علاقهمندی و پشتکار دانشجویان توانسته جایگاه مناسبی ایجاد کند و این حرکت میتواند به حرکت علمی کشور کمک شایانی کند.
رئیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین خطاب به دانشجویان در حال فعالیت در این آزمایشگاه گفت: شما نمونهای از دانشجویان سختکوش و پرانرژی هستید که می توانید در اعتلای علمی کشور نقش موثری ایفا کنید.
وی همچنین با قدردانی از تلاش دانشجویان، در راستای همکاری هرچه بیشتر با این مجموعه قول مساعدت داد.
در ادامه رئیس دانشکده فنی و مهندسی با اشاره به مشکلات آزمایشگاهها اظهار داشت: دغدغه ما فقط سخت افزاری نیست بلکه امروز نیروی انسانی متخصص علاقهمند نداریم که لازم است در خصوص رفع این مشکل اقداماتی صورت گیرد.
پیمان آراسته همچنین خواستار جذب دانش آموختگان خلاق و تلاشگر دانشگاه شد.
در ادامه امین حسینی مدیر گروه بیوتکنولوژی نیز در خصوص بودجه جاری و نحوه تخصیص آن مطالبی را ارائه داد.
همچنین دانشجویان بنفشه غلامی، راضیه محمدی و عصمت عالم زاده به ترتیب پروژههای خود را درباره بیوتکنولوژی کشاورزی ارگانیک، کشت سلولی گیاه پروانش برای استحصال ماده ضد سرطانی و تولید گونه تکسلولی فاکتوپلانگتونهای خالص معرفی کردند.
در این آزمایشگاه سعی شده است تحقیقات در راستای تأمین نیازهای بیوتکنولوژی ملی و فراملی سوق داده شود تا روزی بتواند به اهداف متعالی فناوری زیستی در حوزه کشت و بافت و سلول در جهان کمک کند.
نظر شما