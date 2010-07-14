اجرای هدفمندی یارانه ها الزاما از اول مهر نخواهد بود

فرزین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به آغاز عملیات اجرایی هدفمند سازی یارانه ها در تهران طی روزهای آینده اشاره کرد .

به گزارش مهر مرتضی تمدن استاندار مهر روز گذشته تاریخ آغاز دریافت شماره حساب از تهرانی ها را اول مرداد اعلام کرده بود.

فرزین به مهر گفت : این مرحله از عملیات اجرایی در تهران منحصر به دریافت شماره حساب افراد خواهد بود.

وی ادامه داد: هم اکنون در 6 استان در حال دریافت شماره حساب افراد هستیم .

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی گفت: این طرح در کل کشور به صورت همزمان اجرا خواهد شد و بر اساس پیشرفتی که در امور اجرایی داشته باشیم عملیات اجرایی استانها یک به یک انجام می شود.