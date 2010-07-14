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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

فرزین در گفتگو با مهر:

اجرای هدفمندی یارانه ها الزاما از اول مهر نخواهد بود

اجرای هدفمندی یارانه ها الزاما از اول مهر نخواهد بود

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد ، اعلام کرد که تاریخ آغاز اجرای طرح الزاما اول مهرماه نخواهد بود .

فرزین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به آغاز عملیات اجرایی هدفمند سازی یارانه ها در تهران طی روزهای آینده  اشاره کرد .

به گزارش مهر مرتضی تمدن استاندار مهر روز گذشته تاریخ آغاز  دریافت شماره حساب از تهرانی ها را اول مرداد اعلام کرده بود.

فرزین به مهر گفت : این مرحله از عملیات اجرایی در تهران منحصر به دریافت شماره حساب افراد خواهد بود.

وی ادامه داد: هم اکنون در 6 استان در حال دریافت شماره حساب افراد هستیم .

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی گفت: این طرح در کل کشور به صورت همزمان اجرا خواهد شد و بر اساس پیشرفتی که در امور اجرایی داشته باشیم عملیات اجرایی استانها یک به یک انجام می شود.

کد مطلب 1116583

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