احتمال حمله اسرائیل به کشتی امید / جامعه جهانی دست به کار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عمان چاپ مسقط امروز در مقاله ای از حرکت کشتی "امید" لیبی به سوی نوارغزه و بار دیگر تهدیدات گستاخانه اسرائیلی ها مبنی بر اینکه به این کشتی نیز مانند کشتی "مرمره " ترکیه اجازه ورود به نوارغزه را نمی دهند، از سرگرفته شد.

این روزنامه عرب زبان با لحنی تاسف انگیز می نویسد: ممکن است این بار نیز صهیونیست ها علیه این کشتی دست به جنایتی دیگر بزنند و همه مسافران و سرنشینان این کشتی بشردوستانه را هدف قرار دهند دقیقا مانند همان جنایتی که علیه کشتی مرمره در آخرین روزهای ماه می مرتکب شدند.

به نوشته عمان ، این درحالی است که روزگذشته یکی از مسئولان نظامی اسرائیلی از نتایج تحقیقات ( صوری و غیر واقعی) که این رژیم درباره کشتار کاروان آزادی انجام داد، سخنانی به زبان راند و آن اینکه حمله به سرنشینان کشتی "‍مرمره" ترکیه ناشی از یک اشتباه بزرگ در دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بوده است.

این روزنامه عرب زبان درادامه این سوال را مطرح می کند که چگونه ممکن است که حمله به کاروان آزادی ناشی از یک اشتباه بوده باشد و بعد عاملان این حمله که منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن از فعالان حقوق بشر از سراسر دنیا بودند از سوی مقامات اسرائیلی مورد تشویق قرار گیرند؟

روزنامه عمان در پایان با لحنی هشدار آمیز تاکید می کند: محاصره غزه همچنان ادامه دارد و کشتی دیگری به سوی غزه در حرکت است و بعد از آن نیز کشتی های دیگری به سوی غزه با هدف در هم شکستن محاصره غزه به راه می افتند. حال سوال اینجا است که آیا اسرائیلی ها ابزار و آلات خود را برای مرتکب شدن به کشتاری دیگر آماده کردند؟