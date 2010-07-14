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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

گزارش تمرین امروز استقلال/

تمرین با روحیه آبی پوشان در آخرین روز اقامت در سرعین

تمرین با روحیه آبی پوشان در آخرین روز اقامت در سرعین

آخرین جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که آبی پوشان خوشحال از اتمام این اردوی طولانی مدت تمرین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان استقلال از ساعت 11 صبح امروز چهارشنبه، آخرین تمرین خود را در سرعین اردبیل برگزار کردند.

از آنجایی که این آخرین جلسه تمرینی تیم استقلال در اردبیل بود، کادرفنی کارهای تاکتیکی انجام شده در این مدت را مرور کردند. بازیکنان پس از 10 دقیقه دویدن دور زمین و گرم کردن بدن های‌شان به انجام کارهای کششی و سرعتی پرداختند. سپس زیر نظر کادرفنی کارهای تاکتیکی را حدود 50 دقیقه مرور کردند.

وحید طالب‌لو و محمد محمدی دروازه بان‌های استقلال پس از گرم کردن با تیم زیرنظر حسین ترابپور تمرینات اختصاصی انجام دادند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال که از اتمام این اردوی طولانی مدت و پرفشار در اردبیل خوشحال بودند، با روحیه بالایی تمرین کردند.

اردوی آبی پوشان امروز چهارشنبه به پایان می رسد و آنها ساعت 16 به تهران بازمی گردند. ادامه تمرینات استقلال از بعدازظهر روز جمعه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1116585

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