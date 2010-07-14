بررسی تخلفات ساختمانی به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزان شیروان بیگی با اشاره به برخی مشکلات موجود برای دفاتر خدمات الکترونیک افزود:‌ موضوع سیستمهای یکپارچه،‌ ادغام بایگانی ها، ‌تشکیل پرونده واحد و همچنین آرشیو واحد از جمله محورهایی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است.

وی ادامه داد:‌ یکی از مشکلات مهم موجود این است که بعضی سیستمها مانند سازمان پارکها و فضای سبز و یا املاک و مستغلات هنوز فرآیند مکانیزه ندارند و باید این سیستم در آنها ایجاد شود تا بسیاری از فعالیتها تکمیل شوند و ماموریتها به طور کامل واگذار شوند.

مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری در ادامه افزود:‌ گاهی به دلیل کمبود وقت و سنگینی کار،‌ آموزشها با سرعت زیادی انجام می شود و در این میان مناطق نیز باید آموزش ببینند چرا که مناطق به عنوان متولیان باید دانش و آگاهی بیشتری نسبت به دفاتر به عنوان تصدی گران این کار داشته باشند و از این رو موضوع وحدت رویه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

شیروان بیگی همچنین از واگذاری بررسی تخلفات ساختمانی به دفاتر خدمات الکترونیک در 14 منطقه شهرداری خبر داد.

به گفته وی هر هفته آموزش در دفاتر خدمات الکترونیک انجام می شود و بعد از تکمیل آموزش، ‌دسترسیهای مناطق قطع و به دفاتر واگذار می شوند و تا پایان تیرماه این مسئولیت در همه مناطق شهر به این دفاتر واگذار می شود.