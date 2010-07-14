6400 نفر ساعت آموزش برای قضات لرستانی برگزار شد

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: طی سال گذشته در استان شش هزار و 468 نفر ساعت آموزش برای قضات و کارکنان دادگستری داشته ایم.

وی تصریح کرد: همچنین برای ارتقاء سطح علمی همکاران و مردم مرکز علمی کاربردی خدمات قضایی و نگارش حقوقی استان راه اندازی شده که در حال حاضر 270 نفر در مقطع کاردانی مشغول تحصیل و کسب مدارک دولتی هستند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فضاهای فیزیکی این نهاد، بیان داشت: طرح‌های عمرانی قابل توجهی در استان به اجرا درآمده است که تعدادی از قبل شروع شده بود و سال گذشته افتتاح شدند و امسال نیز تعدادی از فضای مورد نیاز دادگستری به بهره برداری رسیده است.

خدائیان ادامه داد: ساختمان های دادگستری الیگودرز، مجتمع قضایی خرم‌آباد، دادگستری کوهدشت، دادگستری شهر تازه تاسیس چگنی، دادگستری رومشگان، دادگستری اشترینان و دادگستری سپیددشت از جمله پروژه های جدید است که در استان به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین به فعالیتهای د ادگستری استان برای دسترسی هر چه بهتر مردم به خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: دادگستری لرستان در حد امکان مراکز قضایی را در شهرها و بخشها ایجاد خواهد کرد که در این راستا اولین اداره ای که در شهرستان چگنی از بخش به شهرستان ارتقاء و شروع به کار کرد دادگستری شهرستان چگنی بود.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین دادگاه بخش سپیددشت که فاصله زیادی با خرم آباد دارد و راه تردد به آنجا صعب العبوراست طی هفته های اخیر راه اندازی شد.

خدائیان راه اندازی دادگاه سیار بخش معمولان و دریافت مجوز ایجاد دادگاه سیار بخش زاغه را از دیگر اقدامات دادگستری استان در این زمینه برشمرد.