  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

آبرسانی به عشایر ساوه با 20 تانکر آب انجام می شود

آبرسانی به عشایر ساوه با 20 تانکر آب انجام می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرامورعشایر استان مرکزی گفت: باتوجه به گرمای شدید هوا و خشک شدن برخی چشمه ها، طرح ابرسانی سیار به عشایر استان در ساوه با 20 تانکر آب انجام می شود.

حسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود:هم اکنون این طرح با استفاده از10دستگاه تانکرآبرسان و 10 دستگاه کامیون تانکردار ثابت انجام می شود.

وی، با بیان اینکه سال گذشته 20 هزار متر مکعب آب به صورت سیار برای عشایر استان مرکزی تامین شد اظهار داشت:در این راستا بیش از 35 پروژه شامل آبرسانی ، تجهیز چاه و لایروبی قنات نیزانجام شد.

وی بیان کرد:برای اجرای این پروژه ها 7.5 میلیارد ریال اعتبار جهت مقابله با آثار سوء خشکسالی هزینه شد.

شریفی با اشاره به اینکه جمعیت عشایر استان به پتج هزار نفر می رسد گفت:عشایر استان مرکزی یکی از مهمترین تولیدکنندگان و مولدان بخش دامداری و کشاورزی این استان به شمار می روند.
 

کد مطلب 1116594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها