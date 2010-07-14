545 هزار لرستانی در زمینه مبارزه با ایدز آموزش دیدند

اردشیر شیخ آزادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 880 نفر در این استان مبتلا به ایدز هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت استان لرستان در مقیاس با کل جمعیت کشور، میانگین مبتلایان به بیماری ایدز در لرستان 3.5 برابر از میانگین ابتلا در کشور بالاتر بوده که این خود زنگ خطری جدی در حوزه سلامت استان محسوب می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان برگزاری دوره های آموزشی و توزیع کتاب و اقلام آموزشی در ارتباط با ایدز را ازجمله اقدامات خوب و رو به رشد دانشگاه در سالیان اخیر بر شمرد.

شیخ آزادی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه بیماری ایدز، اظهار داشت: ایدز مهمترین بیماری عفونی نوظهوری است که در اواخر قرن بیستم و حدود 30 سال پیش، اولین مورد آن شناسایی شد.

وی یادآور شد: بیماری ایدز به واسطه ویژگی خاص خود تاکنون بالغ بر 60 میلیون نفر در سطح جهان به ویژه کشورهای فقیر و در حال توسعه را مبتلا ساخته است که 25 میلیون نفر از مبتلایان به این بیماری فوت نموده اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیماری ایدز چهارمین علت مرگ و میر در جهان محسوب می شود.