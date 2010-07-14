موانع تحقق وصول درآمد دستگاه های اجرایی قزوین باید شناسایی و رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد درآمد استان اظهار داشت: به تحقق صد درصدی وصول درآمد پیش بینی شده برای استان اعتقاد دارم اما آنچه مهم است مدیریت و ساماندهی دقیق این موضوع با تکیه بر منافع استان و کشور است.

وی گفت: میزان درآمد زایی تعیین شده برای استان قزوین در سال جاری به یک حد معقول و قابل قبولی رسیده است که در این خصوص باید قدردان زحمات و پیگیری های نمایندگان مجلس باشیم.

استاندار با تأکید بر تقویت دستگاه های امور مالیاتی و گمرک خاطر نشان کرد: راه اندازی پنجره واحد تجاری که به تصویب هیئت وزیران رسیده و با هدف مدیریت و برنامه ریزی واحد و متمرکز بر فرآیند ترخیص کالا و تجارت خارجی در گمرک استقرار یافته است از اهمیت بالایی برخوردار است و همه دستگاه های اجرایی موظف هستند که با جدیت و امکانات بیشتری در این واحد حضور پیدا کنند.

همچنین جلب مشارکت خیرین و تقویت دولت الکترونیک از دیگر موضوعاتی بود که توسط استاندار قزوین مورد تأکید قرار گرفت.

سید محمد علی قاسمی رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان هم با ارائه گزارشی از عملکرد درآمدی استان تصریح کرد: کل درآمد مصوب استان در سال جاری 174 میلیارد تومان است که مصوب سه ماهه اول سال برابر با 43 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

وی افزود: عملکرد سه ماهه اول سال در درآمد زایی قریب به 50 میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش یافته است.

سید مجتبی تقوی مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: کل درآمد مالیاتی مصوب برای استان قزوین در سال جاری برابر با 157 میلیارد تومان است و طی سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 46 میلیارد و 200 میلیون تومان از محل جمع آوری مالیات درآمد ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: قزوین در اجرای طرح جامع مالیاتی از استان های پیشتاز کشور محسوب می شود و در حال حاضر به عنوان پایلوت اجرای طرح مستغلات کشور انتخاب شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح کرد: در سه ماهه اول سال جاری براساس قانون ارزش افزوده نزدیک به هفت میلیارد تومان به حساب شهرداری های استان واریز کرده ایم.