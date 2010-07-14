کارت هوشمند برای کلیه رانندگان فعال لرستان صادر شد

نصرت الله حیدری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از تیرماه سالجاری تمامی دفترچه های کار جهت فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای فاقد اعتبار بوده و ارایه هر گونه خدمات به رانندگان فعال در این بخش تنها منوط به دارا بودن کارت هوشمند می باشد.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف در این زمینه از سوی رانندگان از طریق کمیسیون ماده 12 با افراد خاطی برخوردهای لازم بعمل خواهد آمد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: در بخش حمل و نقل کالا از سنوات گذشته این طرح با تجهیز و بهره برداری کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار از دستگاههای کارت خوان عملیاتی شده است.

حیدری مزایای این کارت هوشمند را بانک اطلاعاتی قوی، جابجایی آسان و تناسب با علم روز، امکان نمایش فعالیت و اطلاعات دقیق رانندگان و ناوگان عمومی حمل و نقل و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد و افزود: کارت هوشمند از ضریب امنیتی بالایی برخوردار بوده و امکان ذخیره سازی اطلاعات رانندگان و ناوگان عمومی حمل ونقل با حجم بالا و قدرت تبادل اطلاعات را نیز با سایر سیستم های عملیاتی دارد.