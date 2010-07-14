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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

حیدری:

کارت هوشمند برای کلیه رانندگان فعال لرستان صادر شد

کارت هوشمند برای کلیه رانندگان فعال لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: با توجه به صدور کارت هوشمند برای کلیه رانندگان فعال در بخش حمل و نقل مسافری، از این پس تمامی رانندگان فعال لازم است جهت صدور صورت وضعیت مسافری کارت هوشمند ارائه کنند.

نصرت الله حیدری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از تیرماه سالجاری تمامی دفترچه های کار جهت فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای فاقد اعتبار بوده و ارایه هر گونه خدمات به رانندگان فعال در این بخش تنها منوط به دارا بودن کارت هوشمند می باشد.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف در این زمینه از سوی رانندگان از طریق کمیسیون ماده 12 با افراد خاطی برخوردهای لازم بعمل خواهد آمد.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: در بخش حمل و نقل کالا از سنوات گذشته این طرح با تجهیز و بهره برداری کلیه شرکتها و موسسات حمل و نقل بار از دستگاههای کارت خوان عملیاتی شده است.

حیدری مزایای این کارت هوشمند را بانک اطلاعاتی قوی، جابجایی آسان و تناسب با علم روز، امکان نمایش فعالیت و اطلاعات دقیق رانندگان و ناوگان عمومی حمل و نقل و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد و افزود: کارت هوشمند از ضریب امنیتی بالایی برخوردار بوده و امکان ذخیره سازی اطلاعات رانندگان و ناوگان عمومی حمل ونقل با حجم بالا و قدرت تبادل اطلاعات را نیز با سایر سیستم های عملیاتی دارد.

وی جلوگیری از صدور کارت تکراری و تقلبی، گردش کار به هنگام، دقت عمل در مراحل صدور المثنی، تمدید و تجدید کارت شناسایی، سهولت در صدور بارنامه، صورت وضعیت و سیستم های نوبت دهی در پایانه ها و ثبت تخلفات راننده را از مزایای دیگر کارت هوشمند دانست.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان یادآور شد : براساس برنامه زمانبندی شده کارت های هوشمند صادره در اکثر سیستم ها نظیر صدور بارنامه و صورت وضعیت مکانیزه، استفاده از پارکینگ و اعلام بار، کارت سلامت، اضافه تناژ، بارهای ترافیکی و بسیاری از سیستم های عملیاتی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و رانندگانی که از این پس فاقد کارت هوشمند هستند با مشکل مواجه خواهند شد.

کد مطلب 1116598

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