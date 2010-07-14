مازندران صدرنشین جدول مدال آوران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول توزیع مدالهای نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی، تیم مازندران با در اختیار داشتن 8 مدال طلا، 11 مدال نقره و 7 مدال برنز در صدر جدول قرار دارد.
در این رده بندی آذربایجان شرقی در رده دوم قرار گرفتهاند. آذربایجانیها تا کنون 8 مدال طلا، 6 مدال نقره و 7 مدال برنز کسب کرده اند. تیم شهرستانهای تهران که 8 مدال طلا و 5 مدال نقره تصاحب کرده است رده سوم را به خود اختصاص داده است.
نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی در حالی پیگیری میشود که از مجموع استانهای شرکت کننده 25 استان موفق به مدال آوری شدهاند.
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