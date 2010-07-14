مازندران صدرنشین جدول مدال آوران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول توزیع مدال‏های نخستین دوره بازی‏های المپیک ورزش دانش آموزی، تیم مازندران با در اختیار داشتن 8 مدال طلا، 11 مدال نقره و 7 مدال برنز در صدر جدول قرار دارد.

در این رده بندی آذربایجان شرقی در رده دوم قرار گرفته‏اند. آذربایجانی‎ها تا کنون 8 مدال طلا، 6 مدال نقره و 7 مدال برنز کسب کرده اند. تیم شهرستان‏های تهران که 8 مدال طلا و 5 مدال نقره تصاحب کرده است رده سوم را به خود اختصاص داده است.

نخستین دوره بازی‏های المپیک ورزش دانش آموزی در حالی پیگیری می‏شود که از مجموع استان‏های شرکت کننده 25 استان موفق به مدال آوری شده‏اند.